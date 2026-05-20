لقاء شعري في جامعة حمص يحتفي بجمالية اللغة وأثر الأدب

حمص-سانا

استعاد الشعر حضوره في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة حمص خلال لقاء شعري وثقافي بعنوان “تجربتي مع الشعر وتذوقه” اليوم الأربعاء، جمع الطبيب الشاعر عبد المعطي الدالاتي، والدكتور الشاعر عبد المجيد أحمد فلاح، وسط حضور أكاديمي وطلابي ناقش أثر الشعر في الإنسان ودوره في بناء الحس الجمالي والثقافي.

وتناول اللقاء، الذي نظمته الكلية بالتعاون مع الهيئة الطلابية لاتحاد الطلبة بحمص، محاور متعددة حول ولادة التجربة الشعرية والعوامل المؤثرة في تشكلها، إلى جانب الحديث عن الفرق بين الموهبة وصناعة الشعر، وأهمية تذوق الأدب في تنمية الوعي الإنساني والجمالي.

الشعر ولغة الضاد في مواجهة الاغتراب

عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية الدكتور موريس العمر أوضح في تصريح لـ سانا أن الفعالية تأتي في إطار تعزيز ارتباط الجامعة بالمجتمع، وتنمية تذوق الشعر لدى الطلبة، مشيراً إلى أن الثقافات الإنسانية عبر التاريخ تواصلت من خلال الشعر والآداب، وأن اللقاء ناقش موضوعات متنوعة شملت شعر الغزل، والأطفال، والاغتراب.

وتحدث الطبيب الشاعر عبد المعطي الدالاتي عن تجربته الشعرية التي انطلقت من كلية الآداب بجامعة حمص، متوقفاً عند أهمية أدب الأطفال ودوره في بناء الأجيال، واصفاً الأطفال بأنهم “نصف الحاضر وكل المستقبل”، كما استعرض نماذج من الشعر العربي لدى عدد من الفقهاء والأدباء، متناولاً جمالية اللغة العربية وأثرها الإبداعي.

بدوره، تناول الدكتور الشاعر عبد المجيد أحمد فلاح أثر البيئة والصحراء في تشكيل تجربته الشعرية، متحدثاً عن حضور الاغتراب في قصائده وأهمية تذوق الشعر والأدب، كما ألقى عدداً من القصائد الوجدانية وقصائد الغزل، مؤكداً أهمية هذه اللقاءات في تعزيز التواصل بين الأستاذ والطالب وتنشيط الحراك الثقافي والأدبي داخل الجامعة.

الشعر واللغة وبناء الوعي

من الحضور، أوضحت هيفاء الشيخ أن اللقاء أسهم في تسليط الضوء على جمالية الشعر العربي ولغة الضاد، وحقق فائدة معرفية وثقافية لطلاب كلية الآداب والحاضرين من مختلف الكليات، مؤكدةً أهمية الاهتمام باللغة العربية منذ الطفولة لبناء جيل قادر على القراءة والتعبير السليم.

ويُعد الدكتور عبد المجيد فلاح من الأكاديميين والشعراء المتخصصين في اللغة العربية، ويحمل درجة الدكتوراه في النحو والصرف من جامعة دمشق، وشغل سابقاً منصب رئيس قسم اللغة العربية في الجامعة العربية المفتوحة بالكويت، وشارك في مؤتمرات علمية عربية، إضافة إلى صدور عدة دواوين شعرية له.

أما الدكتور عبد المعطي الدالاتي، فيجمع بين الطب والأدب، إذ يحمل شهادات تخصصية في الطب البشري والأحياء الدقيقة، إلى جانب إجازة في اللغة العربية وآدابها والشريعة الإسلامية من جامعة دمشق، وله إصدارات شعرية وأدبية متعددة للكبار والأطفال، فضلاً عن تكريمات ثقافية وطبية عربية.