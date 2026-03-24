مكتب عنبر… ذاكرة دمشق التعليمية وروحها الحضارية المتجددة

دمشق-سانا

ليس مكتب عنبر مجرد بناء أثري في قلب دمشق القديمة، بل هو شاهد حيّ على مرحلة مفصلية في تاريخ التعليم العربي في سوريا، وفضاءٌ تلاقى فيه سحر المكان مع صناعة الإنسان، فكان منارة علمية وثقافية أسهمت في تشكيل وعي أجيال كاملة، وترسيخ قيم المعرفة والهوية الوطنية.

حين يتحول المكان إلى رسالة

يحمل مكتب عنبر قيمة جمالية ومعمارية فريدة، تجعله أحد أبرز نماذج العمارة الدمشقية التقليدية، حيث تتناغم التفاصيل الفنية مع روح المكان.

وفي هذا السياق، يصف الباحث أنس تللو، في دراسة نشرتها مجلة التراث الشعبي الصادرة عن مديرية التراث اللامادي في وزارة الثقافة، أجواء المكان بقوله: “إن الداخل إليه يمر عبر فسحة مسقوفة تقوده إلى رواق محمول على أعمدة حديدية، تعلوه شرفة أنيقة، قبل أن تنفتح الباحة الداخلية التي تتوسطها بحرة رخامية تحيط بها عريشة خضراء تشكل قبة طبيعية آسرة”.

وتحتضن الباحة في أحد جوانبها إيواناً واسعاً يرتكز على أعمدة رخامية، تتصدره قاعة كانت مسرحاً للعلم والحوار، هذا التكوين المعماري لا يعكس جمالاً بصرياً فحسب، بل يجسد فلسفة المكان، بوصفه حاضناً للمعرفة وفضاءً للتأمل والإبداع.

من إعدادية ملكية إلى صرح ثقافي

يقع مكتب عنبر في شارع مدحت باشا، أحد أهم الشرايين التاريخية في دمشق، وقد افتتح عام 1887 ميلادي باسم “مكتب إعدادية ملكية”، ليكون آنذاك الثانوية الوحيدة في دمشق وسوريا، حيث استقطب طلاباً من مختلف المناطق، كما ورد في دراسة الباحث تللو المعنونة “مكتب عنبر… المدرسة العربية سحر المكان وبناء الإنسان”.

ومع تطوره، أصبح يحمل اسم “سلطاني مكتبي”، ثم لعب دوراً محورياً خلال فترة الاحتلال الفرنسي في تعزيز الروح الوطنية، وفي عام 1935، أُحدث فيه صف التعليم العالي لتأهيل المعلمين، قبل أن ينتقل طلابه عام 1936–1937 إلى البناء الجديد الذي عُرف لاحقاً بثانوية جودة الهاشمي.

وبعد الاستقلال، تعددت وظائفه، فكان مقراً لمعهد التجهيز والفنون النسوية، ثم تحول إلى قصر للثقافة الشعبية، قبل أن يخضع لأعمال ترميم واسعة أعادت إليه رونقه، ليبقى اليوم معلماً ثقافياً وسياحياً بارزاً في دمشق.

هيبة العلم في قاعاته

لم تقتصر أهمية مكتب عنبر على بنائه، بل تجلت أساساً في نخبة أساتذته الذين تركوا أثراً عميقاً في طلابهم، فقد درّس فيه أعلام كبار، منهم سليم الجندي الذي عُدّ من كبار علماء العربية، وعبد القادر المبارك المعروف بسعة علمه اللغوي، والشاعر محمد البزم الذي تميز بفصاحته العالية.

كما برز الأستاذ مسلم عناية، أستاذ الرياضيات الذي جمع بين التمكن العلمي والتعدد اللغوي والموهبة الموسيقية، في نموذج فريد للعالم الموسوعي، وتميزت العملية التعليمية آنذاك بقدسية خاصة، حيث كان الطلاب ينظرون إلى أساتذتهم بوصفهم قدوة علمية وأخلاقية.

ويشير تللو إلى أنه رغم غياب الوسائل التقنية الحديثة، أثمرت تلك المرحلة عن تخريج شخصيات علمية بارزة، بفضل إخلاص المعلمين وفاعلية الأساليب التعليمية، مثل الطريقة التي اعتمدها محمد الداوودي في تبسيط النحو، أو الصرامة العلمية التي عُرف بها الأستاذ القواس.

يشكل مكتب عنبر اليوم نموذجاً متكاملاً للتراث المادي واللامادي، فهو لا يمثل مجرد مبنى أثري، بل ذاكرة تعليمية وثقافية تختزن تجارب إنسانية ومعرفية عميقة، ومن هنا تبرز أهمية الحفاظ عليه وصونه، ليس فقط كمعلم سياحي، بل كجزء من الهوية الوطنية السورية.