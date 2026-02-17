تجارب أدبية شابة فرضت حضورها في معرض دمشق الدولي للكتاب

دمشق-سانا

برزت مشاركة فئة الشباب ضمن فعاليات معرض دمشق الدولي للكتاب بدورته الاستثنائية هذا العام، حيث قدّم ثلاثة مبدعين شباب تجاربهم الأدبية الأولى، تضمنت التوثيق والرواية والبحث الفكري.

وجسدت هذه المشاركات تنوعاً في الطرح والاهتمام، من توثيق أحداث مفصلية، إلى مقاربات فكرية واجتماعية، وصولاً إلى السرد الأدبي، في تأكيد على أن المعرض شكل منصة حقيقية لإطلاق طاقات إبداعية شابة، وفتح آفاق جديدة أمام حضورها في المشهد الثقافي.

تفاصيل ميدانية لمعركة “ردع العدوان”

الشاب عبد المجيد خلف، طالب ماجستير في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، حضر إلى المعرض بتجربة لافتة، إذ وقّع فيه كتابه /ردع العدوان/، وهو – كما تحدث لسانا – عمل توثيقي يتتبع تفاصيل معارك الثورة السورية من متابعة ميدانية مباشرة، وصولاً إلى معركة ردع العدوان التي أطاحت بالنظام البائد.

وأعرب خلف عن فخره بتوقيع كتاب آخر له “وُلد من رحم الثورة” في قلب دمشق، ضمن أول دورة للمعرض بعد التحرير، واعتبر أن الكتابة مسؤولية وأثر، ما يتطلب من الشباب السوري التمسك بالقراءة وصناعة القيمة في المجتمع.

ثلاثة كتب تنفست الصعداء في المعرض

أما الكاتبة عبير قزاز، فحضرت إلى المعرض بثلاثة عناوين أنجزتها خارج البلاد نظراً لمعارضتها للنظام البائد، لتضيء اليوم في بلدها.

وأوضحت أن كتابها /شبكة العنكبوت/ يتناول بأسلوب تحقيقي تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على القيم والعادات والتنشئة الأخلاقية ومخاطرها المجتمعية، وقد حاز تميزاً في جائزة /تحدي التأليف السريع/، ونُشر رقمياً قبل صدوره ورقياً، قبل التحرير.

كما شهد المعرض النشر الأول لكتابها /إشكالية القيادة لدى المرأة العربية.. بين أسلمة الحداثة والتأثر بالحركات النسوية/، المأخوذ عن رسالتها في الماجستير، ويتناول سلبيات القيادة النسوية وأثر عمل المرأة على المنزل والأسرة، إضافة إلى كتابها الثالث /قوارير/، الذي يعالج الشبهات التي تعترض المرأة المسلمة حول بعض الأحكام الشرعية الخاصة، مدعومة بالأدلة من السنة الشريفة.

وأكدت قزاز أن المشاركة في معرض الكتاب بقلب دمشق كانت حلماً قديماً منذ الطفولة، ثم خلال سنوات الغربة والثورة السورية، وقد تحقق اليوم، منوهة بدعم زوجها وأولادها في مسيرتها العلمية والمعرفية.

شاب يجمع دراسته العلمية مع طموحه الأدبي

أما طالب السنة الثالثة في كلية الطب البشري بجامعة دمشق، محمد بشر صالح الشيخة، فطرح خلال المعرض رؤية تجمع بين المختبر وصفحة الأدب عبر روايته الاجتماعية الإنسانية /فالتقى الماء/، معتبراً أن دراسة الطب تحرّض على الكتابة ولا تعارضها، وهو ما يزخر به التاريخ من أطباء جمعوا بين العلم والإبداع الأدبي.

ولفت الشيخة إلى أنه بدأ بشق طريقه الأدبي بتأليف كتاب علمي في الفيزياء بعنوان /من قلب الذرة إلى ذراع المجرة/، ثم قبيل انطلاق المعرض بيوم واحد أصدر روايته التي تمثل انتقاله إلى السرد الأدبي، داعياً طلاب التخصصات العلمية إلى جعل الثقافة والفكر مساحة مفتوحة لتفجير طاقاتهم الإبداعية.

وشهدت أيام معرض دمشق الدولي للكتاب التي اختتمت فعالية مساء أمس الإثنين مشاركة كبيرة من الشباب والناشئة، والكتّاب الذين عادوا إلى بلادهم بعد سنوات من الغربة، في مشهد ثقافي عكس حيوية المرحلة الجديدة.