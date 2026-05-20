لجنة انتخابات مجلس الشعب تصدر قائمة المترشحين لعضوية مجلس الشعب في (عين ‏عرب) بحلب

حلب-سانا
أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري اليوم الأربعاء قراراً يتضمن قائمة المترشحين لعضوية مجلس الشعب في الدائرة الانتخابية (عين عرب) بمحافظة حلب.
وبينت اللجنة عبر قناتها على التلغرام أن القرار جاء بناءً على أحكام الإعلان الدستوري وأحكام المرسوم رقم (66) لعام 2025م وأحكام المرسوم رقم (143) لعام 2025.
وأشارت اللجنة إلى أن الدعاية الانتخابية للمترشحين لعضوية مجلس الشعب في الدائرة المذكورة آنفاً تبدأ اعتباراً من صباح يوم الخميس بتاريخ 2026/05/21 ولغاية مساء يوم الجمعة بتاريخ 2026/05/22 لافتة إلى أن الدعاية الانتخابية للمترشح تقتصر على التعريف بالمعلومات الشخصية للمترشح والبرنامج الانتخابي الخاص به والمناظرات التي تقيمها اللجان الفرعية لافتة إلى أن كل مخالفة عما ذكر سابقاً تستوجب المساءلة والمحاسبة القانونية.
وحددت اللجنة يوم السبت 2026/05/23 يوماً للصمت الانتخابي، ويوم الأحد 2026/05/24 موعداً لانتخاب أعضاء مجلس الشعب عن الدائرة الانتخابية (عين عرب) بمحافظة حلب.
وبينت اللجنة أن عملية الاقتراع تبدأ في تمام الساعة 8:00 من صباح يوم الأحد 2026/05/24، وتنتهي الساعة 12:00 ظهراً، لافتة إلى أنه في حال بلوغ عدد المقترعين النصاب تبدأ عملية فرز الأصوات، أما في حال عدم بلوغ النصاب فتمدد عملية الاقتراع للساعة 1:00 ظهراً ولمرة واحدة، ومن ثم تبدأ عملية فرز الأصوات.
وأكدت اللجنة أنه في حال مخالفة المترشح لمدونة السلوك المقررة، والنظام الانتخابي المؤقت الصادر بالمرسوم رقم (143) العام 2025، والتعليمات التنفيذية ذات الصلة، يترتب على ذلك إسقاط عضويته من الهيئة الناخبة، وتلغى نتيجته في حال فوزه بالاقتراع.
وأعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري في وقت سابق اليوم الأربعاء القائمة النهائية لأعضاء الهيئات الناخبة في الدوائر الانتخابية (الحسكة – المالكية – القامشلي) بمحافظة الحسكة وأعضاء الهيئة الناخبة في الدائرة الانتخابية (عين عرب) بمحافظة حلب.