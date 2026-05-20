لجنة انتخابات مجلس الشعب تصدر قائمة المترشحين لعضوية مجلس الشعب في (عين ‏عرب) بحلب

حلب-سانا ‏

أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري اليوم الأربعاء قراراً يتضمن قائمة ‏المترشحين لعضوية مجلس الشعب في الدائرة الانتخابية (عين عرب) بمحافظة حلب.‏

وبينت اللجنة عبر قناتها على التلغرام أن القرار جاء بناءً على أحكام الإعلان الدستوري ‏وأحكام المرسوم رقم (66) لعام 2025م وأحكام المرسوم رقم (143) لعام 2025.‏

وأشارت اللجنة إلى أن الدعاية الانتخابية للمترشحين لعضوية مجلس الشعب في الدائرة ‏المذكورة آنفاً تبدأ اعتباراً من صباح يوم الخميس بتاريخ 2026/05/21 ولغاية مساء ‏يوم الجمعة بتاريخ 2026/05/22 لافتة إلى أن الدعاية الانتخابية للمترشح تقتصر ‏على التعريف بالمعلومات الشخصية للمترشح والبرنامج الانتخابي الخاص به والمناظرات التي ‏تقيمها اللجان الفرعية لافتة إلى أن كل مخالفة عما ذكر سابقاً تستوجب المساءلة ‏والمحاسبة القانونية.‏

وحددت اللجنة يوم السبت 2026/05/23 يوماً للصمت الانتخابي، ويوم الأحد ‌‏2026/05/24 موعداً لانتخاب أعضاء مجلس الشعب عن الدائرة الانتخابية (عين ‏عرب) بمحافظة حلب.‏

وبينت اللجنة أن عملية الاقتراع تبدأ في تمام الساعة 8:00 من صباح يوم الأحد ‌‏2026/05/24، وتنتهي الساعة 12:00 ظهراً، لافتة إلى أنه في حال بلوغ عدد ‏المقترعين النصاب تبدأ عملية فرز الأصوات، أما في حال عدم بلوغ النصاب فتمدد عملية ‏الاقتراع للساعة 1:00 ظهراً ولمرة واحدة، ومن ثم تبدأ عملية فرز الأصوات.‏

وأكدت اللجنة أنه في حال مخالفة المترشح لمدونة السلوك المقررة، والنظام الانتخابي ‏المؤقت الصادر بالمرسوم رقم (143) العام 2025، والتعليمات التنفيذية ذات الصلة، ‏يترتب على ذلك إسقاط عضويته من الهيئة الناخبة، وتلغى نتيجته في حال فوزه ‏بالاقتراع.‏

وأعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري في وقت سابق اليوم الأربعاء ‏القائمة النهائية لأعضاء الهيئات الناخبة في الدوائر الانتخابية (الحسكة – المالكية – ‏القامشلي) بمحافظة الحسكة وأعضاء الهيئة الناخبة في الدائرة الانتخابية (عين عرب) ‏بمحافظة حلب.‏

