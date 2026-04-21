دورة تدريبية لكوادر صحة حمص العاملين في مجال نقل الدم

حمص-سانا

نظّمت مديرية صحة حمص بالتعاون مع منظمة وطن للإغاثة والتنمية، اليوم الثلاثاء، دورة تدريبية متخصصة ليوم واحد حول التنميط الظاهري للكريات الحمراء، استهدفت كوادر بنك الدم وعناصر مركز التلاسيميا والممرضين العاملين في نقل الدم في المشافي، وذلك ضمن قاعة التدريب بمبنى المديرية.

وتضمّن البرنامج التدريبي محاور علمية وعملية ركّزت على أنظمة الزمر الدموية وأسس التنميط الظاهري للكريات الحمراء لدى المرضى الذين يتلقون نقل دم متكرراً، ولا سيما مرضى التلاسيميا، إلى جانب استعراض طرق التنميط التقليدية والتقنيات الحديثة المعتمدة في بنوك الدم، مع تطبيقات عملية تساعد الكوادر على تفسير النتائج واختيار وحدات الدم الأنسب.

الدكتورة هبة شلّة، الاختصاصية المخبرية والاستشارية التقنية في بنوك الدم بمنظمة وطن، أوضحت في تصريحات لـ سانا، أن التدريب يُعد الأول من نوعه في مجال تنميط الكريات الحمراء لمرضى التلاسيميا، مبينة أن هذه الفئة أكثر عرضة لتشكّل الأضداد المناعية غير النظامية نتيجة الاعتماد على نقل دم متكرر، ما يجعل التدريب خطوة أساسية لتعزيز سلامة الإجراءات المخبرية وضمان نقل دم آمن.

وأشارت شلّة إلى أن الجانب النظري رافقه تطبيقات عملية وأمثلة توضيحية لآليات إجراء التحليل وتفسير النتائج، بينما اختُتمت الدورة بتدريب متخصص حول اختيار وحدات الدم المناسبة لتقليل الاختلاطات وتحسين جودة الرعاية المقدمة للمرضى.

يُذكر أن التدريب مقدّم من منظمة وطن بدعم من النورواك – لجنة المساعدات النرويجية، ويستهدف كوادر بنوك الدم في محافظات حلب، وحماة، وحمص، واللاذقية، ودمشق، ضمن برنامج يهدف إلى رفع كفاءة العاملين وتعزيز جودة خدمات نقل الدم على المستوى الوطني.