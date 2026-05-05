وفد من وزارة الصحة التركية يطّلع على واقع المشافي في محافظة الرقة

الرقة-سانا

اطّلع وفد من وزارة الصحة التركية برئاسة مصطفى طاشكن، مدير دائرة المشافي العامة في الوزارة يرافقه مدير صحة الرقة عبد الله الحمود ووفد من وزارة الصحة السورية، خلال زيارة اليوم الثلاثاء، على الواقع الصحي وأوضاع المشافي والمنشآت الصحية، بهدف بحث سبل دعمها ورفدها بالمعدات والتجهيزات الطبية اللازمة.

وأوضح الحمود في تصريح لمراسل سانا، أنه تم تنفيذ جولة ميدانية شملت مشفى تل أبيض الوطني، ومشفى عين عيسى الوطني، ومشفى الرقة الوطني، إضافة إلى مشفى التوليد، وذلك بمشاركة كوادر من المديريات المركزية في وزارة الصحة السورية، بينها مديريات التخطيط والمنشآت والتعاون الدولي.

وأضاف الحمود: إن الجولة ستُستكمل يوم غد بزيارة مشفى الطبقة الوطني، على أن يتم لاحقاً استكمال الدراسات الخاصة بمشفى الرقة الوطني، لبحث احتياجات الترميم وإعادة التأهيل للمشافي التي تضررت خلال فترة الحرب.

وكان وزير الصحة السوري مصعب العلي بحث في كانون الأول الماضي مع وفد من وزارة الصحة التركية سبل تعزيز التعاون في المجال الصحي حيث ناقشا آلية تشغيل المبنى الجديد لمشفى دمشق لأمراض القلب وجراحتها في دمر، وتأمين الاحتياجات اللازمة، ورفد المشفى بالكوادر الطبية ووضع خطة لتشغيل مشفى حلب للأورام خلال الفترة القادمة.