جولة رقابية مشتركة على منشآت المبيت في حمص

حمص-سانا

نفذت الضابطة العدلية في مديرية السياحة بمحافظة حمص بالتعاون مع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة اليوم الإثنين، جولة رقابية على عدد من منشآت المبيت في المدينة، للتأكد من التزامها بمعايير الجودة والخدمات الفندقية المعتمدة.

وشملت الجولة متابعة مستوى النظافة، وجودة التجهيزات، والالتزام بالأسعار المعلنة، إضافة إلى تطبيق الشروط الصحية والفنية في المنشآت السياحية.

وأوضح موظف الرقابة السياحية في مديرية سياحة حمص بسام العامود في تصريح لمراسل سانا، أن الجولة نُفذت بشكل مشترك مع مديرية التجارة الداخلية، حيث ركز عناصر الدورية على التأكد من مستوى النظافة، وجودة الخدمات، والالتزام بالأسعار، مشيراً إلى أنه تم تنظيم الضبوط اللازمة بحق المنشآت المخالفة.

وبيّن العامود أن الجولة شملت عدداً من المنشآت السياحية بمختلف المستويات، من نجمتين حتى أربع نجوم، ولا سيما تلك التي تعتمد نظام البوفيه المفتوح، حيث جرى التأكد من سلامة الغذاء ونظافته، ونظافة المكان، والأسعار المقدمة ومدى مناسبتها للزبائن، لافتاً إلى وجود التزام جيد من معظم المنشآت، مع تسجيل بعض المخالفات التي تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها بالتعاون مع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

من جهته، أوضح المراقب غيث الدالي من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في تصريح مماثل، أن التعاون بين الجهتين يهدف إلى ضبط أي تجاوزات تتعلق بالأسعار أو مستوى الخدمات، وضمان تقديم مستوى يليق بالقطاع السياحي في المحافظة.

وأشار الدالي إلى أنه في حال وجود مخالفات، يتم تنظيم ضبوط لعدم الإعلان عن الأسعار أو عدم التقيد بالشروط الصحية، وفي حال الاشتباه بصلاحية الطعام تُسحب عينات من المواد الغذائية لتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية.

وتواصل مديرية سياحة حمص بالتعاون مع الجهات المعنية، تنفيذ جولات دورية على منشآت الإقامة السياحية، في إطار خطة وزارة السياحة لضبط جودة الخدمات وتعزيز الالتزام بالمعايير، بما يسهم في توفير بيئة ضيافة آمنة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للزوار.