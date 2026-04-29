مقتل 5 لبنانيين بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان

بيروت-سانا

قُتل خمسة لبنانيين اليوم الأربعاء، جراء غارة جوية شنّها طيران الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان، في استمرار للتصعيد، رغم تمديد اتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، بأن الغارة استهدفت مبنى سكنياً في بلدة جبشيت بقضاء النبطية، ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص من عائلة واحدة.

كما شن الاحتلال غارة على بلدة حانين في قضاء بنت جبيل، أسفرت عن تدمير عدد من المنازل، وغارات على منطقة الجلاحية في بلدة الخيام بقضاء مرجعيون، فيما سُمعت خلال ساعات الليل أصوات انفجارات في محيط بلدة الناقورة.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية، أعلنت أمس ارتفاع عدد قتلى الاعتداءات الإسرائيلية، منذ الـ 2 من آذار الماضي، إلى 2534 شخصاً و7863 جريحاً.