اختتام مسابقة الإبداع الثقافي في المكتبة الوطنية السورية بتكريم الفائزين في الشعر والبلاغة

دمشق-سانا

احتضنت المكتبة الوطنية السورية المرحلة النهائية وحفل ختام مسابقة الإبداع الثقافي (الشعر والبلاغة)، التي نظّمتها وزارة الثقافة بمشاركة عشرات المتسابقين من مختلف المحافظات، في فعالية أكدت حضور الكلمة كركيزة في إعادة بناء الهوية السورية.

وتضمنت المسابقة مسارين رئيسيين: الشعر والبلاغة، وشارك فيها عدد كبير من الشعراء والكتّاب الذين خضعوا لمراحل تصفية وصولاً إلى النهائيات.

وفي مسار البلاغة، حُجب المركز الأول، بينما جاء المركز الثاني مناصفة بين أحمد محمد شبلي وعلا الملاح، والثالث مناصفة بين راما زينو ونور عبد الواحد، أما في مسار الشعر ففاز بالمركز الأول مناصفة كل من إبراهيم جعفر الشردوب ومحمد زياد شودب، وجاء في المركز الثاني موسى سويدان وفاطمة بارود، بينما حلّ ثالثاً حسن نور الدين كوكا ومحمد طارق البغدادي.

ومنحت شهادات تقدير لعدد من المشاركين، منهم آية الحلبي، وبشرى أشمر، وسلام إبراهيم، وسلام الشبقجي، وسلمى مجاهد، إضافة إلى تكريم مشاركين آخرين، منهم أحمد هيثم طبانة، وأحمد سفيان السليمان، وأيمن تيسير النن، وعبد الله الجويجاتي، مع الإشارة إلى غياب محمد الغريب لظروف قاهرة.

حضور رسمي ورؤى حول أهمية الإبداع

وشهد الحفل حضور وزير الثقافة محمد ياسين الصالح، والمشرف العام على المسابقة أنس الدغيم، ومدير المكتبة الوطنية سعيد حجازي، حيث جرى تكريم لجان التحكيم التي ضمّت أحمد علي عمر، والبراء خالد هلال، وخالد المحيميد، وياسر الأقرع، وزاهر الشماع، وضياء الدين القالش، ومحمد تركي الداوود، وأسامة العيسى.

وأكد وزير الثقافة محمد ياسين الصالح لمراسل سانا أن الاستثمار في الإبداع هو “استعادة للسردية الحضارية”، مشيراً إلى أن كل نص أدبي يشكّل لبنة في بناء سوريا الجديدة، وأن المكتبة الوطنية استعادت دورها كحاضنة للمواهب بعد سنوات من التقييد.

من جهته أوضح الدكتور ضياء الدين القالش، عضو لجنة التحكيم، أن تقارب مستويات النصوص دفع اللجنة إلى منح المراكز مناصفة، مع حجب المركز الأول في البلاغة لعدم وصول الأعمال إلى المستوى المطلوب، لافتاً إلى صعوبة تحكيم النصوص الأدبية مقارنة بالعلوم الدقيقة.

وعبّرت الفائزة بالمركز الثاني في البلاغة علا الملاح عن سعادتها، معتبرة الفوز “بداية نجاح كبيرة”، فيما وصف الشاعر حسن نور الدين كوكا (بالمركز الثالث) التجربة بأنها مسؤولية تدفعه لتطوير موهبته في ظل منافسة قوية وتقارب كبير في العلامات.

وتأتي هذه المسابقة ضمن سلسلة أنشطة تنظمها وزارة الثقافة لدعم المواهب الشابة، وإحياء الحركة الثقافية في سوريا، في إطار مساعٍ لإعادة بناء الهوية الثقافية، وتعزيز دور الأدب والفن في المجتمع بعد سنوات من التراجع والهجرة الثقافية.

