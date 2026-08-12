القبض على عصابة مسلحة نفذت عمليات سطو على ‏محال الذهب في حماة

حماة-سانا
ألقت مباحث الأمن الجنائي في محافظة حماة اليوم الأربعاء القبض على أفراد عصابة مسلحة تورطت في سلسلة عمليات سطو استهدفت محال لبيع الذهب في مدينة حماة.
وأوضح مصدرٌ أمني لـ سانا أن العملية الأمنية أسفرت عن ضبط ثلاث بنادق ومخازن وذخائر، إضافةً إلى مبالغ مالية ومصاغ ذهبي، مبيناً أنه تم إحالة المقبوض عليهم إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.
ولفت المصدر إلى أن قوى الأمن الداخلي تواصل عملها في ملاحقة المتورطين بكل القضايا الجنائية وحماية ممتلكات الأهالي.
وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها قوى الأمن الداخلي لمكافحة مختلف أشكال الجريمة، ورفع مستوى الإجراءات الوقائية والرقابية للحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.