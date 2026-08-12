القبض على عصابة مسلحة نفذت عمليات سطو على ‏محال الذهب في حماة

حماة-سانا‏

ألقت مباحث الأمن الجنائي في محافظة حماة اليوم ‏الأربعاء القبض على أفراد عصابة مسلحة تورطت في ‏سلسلة عمليات سطو استهدفت محال لبيع الذهب في ‏مدينة حماة‎.‎

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وأوضح مصدرٌ أمني لـ سانا أن العملية الأمنية أسفرت ‏عن ضبط ثلاث بنادق ومخازن وذخائر، إضافةً إلى مبالغ ‏مالية ومصاغ ذهبي، مبيناً أنه تم إحالة المقبوض عليهم ‏إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية ‏بحقهم‎.‎

ولفت المصدر إلى أن قوى الأمن الداخلي تواصل عملها ‏في ملاحقة المتورطين بكل القضايا الجنائية وحماية ‏ممتلكات الأهالي‎.‎

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وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها ‏قوى الأمن الداخلي لمكافحة مختلف أشكال الجريمة، ‏ورفع مستوى الإجراءات الوقائية والرقابية للحفاظ على ‏سلامة ‏المواطنين وممتلكاتهم.‏

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