صدور القوائم الأولية للهيئات الناخبة لمجلس الشعب في الرقة وتل أبيض ورأس العين

أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري اليوم قراراً تضمّن القوائم الأولية لأعضاء الهيئات الناخبة في الرقة وتل أبيض شمال المحافظة ورأس العين بريف الحسكة.

وبيّنت اللجنة عبر قناتها على التلغرام أن القرار جاء استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري، وأحكام المرسوم رقم (66) لعام 2025، وأحكام المرسوم رقم (143) لعام 2025، وإلى إعلان جميع اللجان الفرعية القوائم الأولية لأعضاء الهيئات الناخبة في الدوائر الانتخابية المذكورة بتاريخ صدور القرار.

وأشارت اللجنة إلى أنه يحق لكل ذي مصلحة الطعن بالقائمة الأولية لأعضاء الهيئة الناخبة، فيما يخص دائرته الانتخابية التابع لها، أمام لجنة الطعون الخاصة بمركز عدلية محافظة دمشق، خلال يومين من تاريخ القرار.

وكان المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب نوار نجمة أوضح في تصريح سابق لـ سانا أن القرار الذي صدر بتاريخ العاشر من شهر أيلول، والقاضي بتشكيل لجان فرعية في بعض مناطق محافظتي الحسكة والرقة، جاء استجابةً لأهالي هذه المناطق باعتبارها خاضعة لسيطرة الحكومة السورية، ولرغبة سكانها في المشاركة بالعملية الانتخابية.

القوائم: