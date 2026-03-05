الهلال الأحمر القطري يوزع 125 ألف جلسة غسيل كلى لدعم المراكز في سوريا

إدلب-سانا

باشر الهلال الأحمر القطري، بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري ووزارة الصحة، توزيع 125 ألف جلسة غسيل كلى على 87 مركزاً في مختلف المحافظات السورية لدعم مرضى القصور الكلوي، وذلك استجابة لمناشدة وزارة الصحة ومراكز غسيل الكلى بسبب النقص الحاد في المستلزمات.

وأوضح منسق مشاريع الصحة في الهلال القطري الدكتور حسن القسوم في تصريح لمراسل سانا، اليوم الخميس، أن التوزيع جاء ضمن خطة الاستجابة الطبية الطارئة لنداء استغاثة، ومناشدة من وزارة الصحة ومركز غسيل الكلية في سوريا، نتيجة العوز الشديد، وانقطاع شبه تام لجلسات غسيل الكلى في المراكز المخصصة، بشكل يهدد حياة آلاف المرضى.

وأشار إلى أنه تم حتى الآن توزيع نحو 14 ألف كيت غسيل كلى لصالح 12 مركزاً، فيما تتواصل عمليات التوزيع لتسليم بقية الكميات تباعاً إلى باقي المراكز المستفيدة خلال الفترة المقبلة، بما يضمن استمرارية الخدمات العلاجية لمرضى القصور الكلوي في مختلف المحافظات السورية، لافتاً إلى أن الخدمات المقدمة مجانية بالكامل، وتتضمن جميع المواد والمعدات الخاصة بجلسات غسيل الكلى.

وأكد القسوم استمرار جهود المنظمة في دعم مرضى الكلى في سوريا، وسد الفجوات في الخدمات الصحية، وتقوم حالياً بتأهيل قسم لزراعة الكلى في دمشق لإنهاء معاناة مرضى الكلى بشكل كامل، وتحسين نوعية حياتهم، بما يسهم في تطوير الرعاية الصحية، وتوفير خيارات علاجية متقدمة للمرضى.

بدوره، أوضح فادي السوسي صيدلاني في مركز ابن سينا لأمراض الكلى في تصريح مماثل، أنه تم استلام جلسات غسيل الكلى لصالح مركز ابن سينا بإدلب، مبيناً أن هذه الجلسات تكفي المركز لمدة شهر، حيث يخدم المركز حوالي 300 مريض بمعدل نحو 2500 جلسة شهرياً.

مدير مركز شفق لأمراض الكلى في إدلب محمد علوش، بيّن أن الجلسات المقدمة للمركز تخدم نحو 100 مريض، تقسم بشكل دوري من جلستين إلى ثلاث جلسات أسبوعياً، وانقطاعها يعني انقطاع أسباب الحياة للمرضى.

ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود المتواصلة للهلال الأحمر القطري بالتعاون مع وزارة الصحة السورية، لدعم مرضى الكلى، وتعزيز قدرات القطاع الصحي في سوريا، وذلك بتمويل وشراكة مع عدد من الجهات المانحة من بينها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة قطر والبنك الإسلامي للتنمية.