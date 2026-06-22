تنظيم ضبوط بحق صيدليات مخالفة في حماة

حماة-سانا

نظمت دائرة الرقابة الدوائية في مديرية صحة حماة، اليوم الإثنين، سبعة ضبوط بحق صيدليات مخالفة في مناطق مختلفة من المحافظة.



وأوضح الدكتور مصعب عثمان من دائرة الرقابة الدوائية في تصريح لـ سانا، أن عناصر الدائرة بالتعاون مع فرع نقابة الصيادلة بحماة ينفذون باستمرار دوريات لمراقبة واقع الصيدليات العاملة في المحافظة مدينةً وريفاً، من أجل التأكد من حسن سير العمل، ومتابعة سجلات الأدوية النفسية، إضافةً إلى التأكد من تواجد الصيدلاني في الصيدلية والتزامه بأوقات الدوام المحددة.



ولفت إلى أنه يتم خلال الجولات أيضاً التأكد من تطبيق التعاميم والقرارات الصادرة عن الدائرة ونقابة الصيادلة بخصوص سحب أنواع محددة من الأدوية، وضمان عدم وجود أدوية مهربة أو منتهية الصلاحية، داعياً الصيادلة إلى ضرورة التقيد بالتعليمات والقرارات النافذة فيما يتعلق بممارسة المهنة.



يشار إلى أن دائرة الرقابة الدوائية بحماة تنفذ بالتعاون مع فرع نقابة الصيادلة جولات تفقدية دورية على الصيدليات ومعامل الأدوية بالمحافظة.