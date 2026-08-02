انطلاق فعاليات ‏المعرض الطبي الدولي التخصصي‎ Medica Scope ‌‎2026 في دمشق ‌

دمشق-سانا

انطلقت اليوم الأحد فعاليات ‏المعرض الطبي الدولي التخصصي Medica Scope ‌‎2026، برعاية وزارة الصحة، وبمشاركة 114 شركة ومؤسسة محلية وعربية ‏وأجنبية متخصصة، وذلك على أرض مدينة ‏المعارض بدمشق‎.‎

ويتضمن المعرض الذي يستمر لغاية الـ 5 من شهر آب الجاري، منصات للمحاكاة الطبية وورشات عمل تفاعلية، وعرض أحدث التجهيزات والتقنيات، ومشاركة شركات الأدوية والمستلزمات الطبية، إضافة إلى إقامة ملتقيات وندوات تخصصية، بمشاركة خبراء محليين ودوليين، لتسليط الضوء على التجارب السورية الناجحة، وتبادل الخبرات في المجال الطبي.