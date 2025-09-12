خزامى الخيرية تبرز إرادة الأسر المنتجة في مهرجان ربيع حماة عبر صناعات محلية متقنة

2B4A0858 خزامى الخيرية تبرز إرادة الأسر المنتجة في مهرجان ربيع حماة عبر صناعات محلية متقنة

حماة-سانا

في مشهد مفعم بالأمل والتكافل، نجحت جمعية خزامى الخيرية في تحويل ركنها ضمن مهرجان ربيع حماة 2025 إلى منصة نابضة بالحياة، عرضت من خلالها منتجات أكثر من 25 أسرة سورية، جسدت إرادة العمل والإبداع، وسط تفاعل جماهيري واسع.

صناعات منزلية تحاكي الجودة

2B4A0847 خزامى الخيرية تبرز إرادة الأسر المنتجة في مهرجان ربيع حماة عبر صناعات محلية متقنة

الركن لم يكن مجرد مساحة للبيع، بل لوحة فسيفسائية من الأصناف الغذائية والحرف اليدوية، شملت أقراص السمن البقري، المسخن بزيت الزيتون، الفاهيتا، الزعتر والمخللات، إلى جانب أعمال التريكو والتطريز والكروشيه، جميعها نُفذت بأيدي الأسر المستفيدة من الجمعية، بعد تلقيهم تدريبات متخصصة، لتعود عوائدها المالية بالكامل إليهم، في خطوة تعزز التمكين الاقتصادي والاجتماعي.

المرأة في قلب التنمية

رئيسة مجلس إدارة الجمعية، السيدة غادة خلوف، أكدت في تصريح لمراسل سانا أن مشاركة “خزامى” تنسجم مع أهدافها منذ تأسيسها عام 2021، في دعم الأسر المحتاجة صحياً وتعليمياً واقتصادياً، وأوضحت أن الجمعية تركز على تمكين المرأة عبر دورات محو الأمية، وتعليم الأطفال الحساب الذهني واللغة الإنجليزية، إلى جانب برامج تدريبية لطلاب الهندسة، مشيرة إلى أن عدد الأسر المستفيدة بلغ 350، بدعم من 50 متطوعاً جامعياً.

صوت المتطوعين يعلو

المتطوعة شهد شعار عبّرت عن فخرها بالمشاركة، مؤكدة أن المنتجات المعروضة صنعت بمهارة عالية وبشروط صحية دقيقة، وأن الأسعار مدروسة لدعم الأسر المنتجة، في نموذج تطوعي يعكس روح العطاء والانتماء المجتمعي.

مهرجان ربيع حماة في دورته السادسة والعشرين أثبت نجاحه كمنصة اقتصادية وثقافية واجتماعية، متفوقاً على النسخ السابقة من حيث التنظيم والنظافة وجودة الفعاليات، بينما جسدت مشاركة جمعية خزامى أن العمل الخيري هو استثمار في الإنسان، لا مجرد تقديم دعم.

2B4A0846 خزامى الخيرية تبرز إرادة الأسر المنتجة في مهرجان ربيع حماة عبر صناعات محلية متقنة
2B4A0848 خزامى الخيرية تبرز إرادة الأسر المنتجة في مهرجان ربيع حماة عبر صناعات محلية متقنة
2B4A0851 خزامى الخيرية تبرز إرادة الأسر المنتجة في مهرجان ربيع حماة عبر صناعات محلية متقنة
استشهاد 4 مواطنين جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي على كناكر جنوب غرب السويداء
الأوقاف تعلن عن مسابقة للكوادر الإدارية والتدريسية وأخرى لطلاب الثانويات ‏والمعاهد الشرعية
دور الجامعات في رسم ملامح التعافي الاقتصادي في مؤتمر “الباب الدولي الثاني” بحلب
قافلة مساعدات إغاثية وغذائية للهلال الأحمر تضم 40 شاحنة في طريقها إلى السويداء
إصابة طفلين بجروح خطرة جراء انفجار لغم في ريف إدلب الشرقي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك