حملة “نبض واحد” في مشفى الرقة لإجراء عمليات مفاصل وتبادل الخبرات الجراحية

الرقة- سانا

نفذ المشفى الوطني في محافظة الرقة، بالتعاون بين مديرية صحة الرقة والمنظمة الطبية السورية الألمانية «سيغما» ومشاركة مؤسسة الرواد للتعاون والتنمية، حملة “نبض واحد 2026” الطبية التي تضمنت تبادل الخبرات العلمية والعملية في مجال جراحة العظام والمفاصل، وإجراء عمليات نوعية لتبديل المفاصل.

وأوضح مدير المشفى الوطني في الرقة أحمد عساف في تصريح لمراسل سانا، أن الحملة ركزت على تعزيز التعاون بين أطباء جراحة العظام في المنظمة الطبية الألمانية وزملائهم في المشفى الوطني، من خلال محاضرات تخصصية وتطبيقات عملية.

وأشار إلى إجراء عمليتين اليوم لتبديل مفصل الورك والركبة بعد استكمال التجهيزات الطبية اللازمة في المشفى، وأن العمليتين أُنجزتا بنجاح، لافتاً إلى أهمية هذه البرامج في تطوير خبرات الكوادر الطبية المحلية والارتقاء بمستوى الخدمات الجراحية المقدمة للمرضى.

من جهته، لفت استشاري جراحة العظام والمفاصل علاء الحسن في تصريح مماثل، إلى أن الحملة تهدف إلى دعم القطاع الصحي في سوريا، ونقل الخبرات الطبية إلى الكوادر العاملة في الداخل، إضافة إلى مساعدة المرضى غير القادرين على إجراء مثل هذه العمليات في المشافي الخاصة.

وأكد أن الحملات الطبية ستتواصل في مختلف المحافظات السورية، وتشمل اختصاصات جراحية وطبية متنوعة.

وتأتي الحملة الطبية ضمن جهود عدد من المنظمات الطبية الداعمة للقطاع الصحي في الرقة، عبر تنفيذ برامج تدريبية وعلاجية بالتعاون مع الجهات الصحية، وتقديم خدمات طبية نوعية للمرضى، ولاسيما في الاختصاصات التي تحتاج إلى تجهيزات وخبرات متقدمة.