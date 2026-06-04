الدفاع المدني السوري يعزّز إجراءات الحد من الحرائق ويكثّف التوعية خلال موسم ‌‏الحصاد

حريق.jpg2 الدفاع المدني السوري يعزّز إجراءات الحد من الحرائق ويكثّف التوعية خلال موسم ‌‏الحصاد

دمشق-سانا‏

بيّن الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أن فرقه تعمل وفق خطة ‏وطنية متكاملة للحد من مخاطر الحرائق خلال موسم الحصاد حالياً، بالتوازي مع ‏تكثيف إجراءات التوعية وتعزيز معايير السلامة العامة.‏

حريق.jpg6 الدفاع المدني السوري يعزّز إجراءات الحد من الحرائق ويكثّف التوعية خلال موسم ‌‏الحصاد

وأشار الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الخميس إلى أن فرقه مستمرة بتوعية ‏الأهالي، وحثهم على اتباع الإرشادات للحد من الحرائق ضمن حملة “وعيك بعملك”، ‏مجدداً تأكيده على ضرورة الامتناع عن إشعال النيران في الحقول الزراعية والمناطق ‏الحراجية، والتقيد بإرشادات السلامة حفاظاً على الأرواح والممتلكات، والأمن الغذائي ‏في سوريا.‏

وأوضح أن عدد الحرائق يشهد مع ارتفاع درجات الحرارة ودخول موسم الحصاد حالياً، ‏ازدياداً ملحوظاً نتيجة جفاف الكتلة النباتية الموسمية، ما يجعلها بيئة شديدة القابلية ‏للاشتعال، وتشكل تهديداً مباشراً للمحاصيل الزراعية والأمن الغذائي الوطني.‏
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وبين الدفاع المدني أن فرقه استجابت يوم أمس الأربعاء لـ 183 حريقاً متفرقاً في مختلف ‏المناطق السورية، من بينها 35 حريقاً اندلعت في الحقول والمحاصيل الزراعية.‏
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‏ ‏وأطلقت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في الـ 14 من أيار الماضي حملة توعية بعنوان ‌‏”وعيك بعملك”، تهدف إلى ترسيخ المسؤولية الوطنية المشتركة لحماية المحاصيل ‏الزراعية والممتلكات من مخاطر الحرائق.‏

حريق.jpg3 الدفاع المدني السوري يعزّز إجراءات الحد من الحرائق ويكثّف التوعية خلال موسم ‌‏الحصاد
حريق الدفاع المدني السوري يعزّز إجراءات الحد من الحرائق ويكثّف التوعية خلال موسم ‌‏الحصاد
حريق.jpg1 الدفاع المدني السوري يعزّز إجراءات الحد من الحرائق ويكثّف التوعية خلال موسم ‌‏الحصاد
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