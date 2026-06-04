الدفاع المدني السوري يعزّز إجراءات الحد من الحرائق ويكثّف التوعية خلال موسم ‌‏الحصاد

دمشق-سانا
بيّن الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أن فرقه تعمل وفق خطة وطنية متكاملة للحد من مخاطر الحرائق خلال موسم الحصاد حالياً، بالتوازي مع تكثيف إجراءات التوعية وتعزيز معايير السلامة العامة.
وأشار الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الخميس إلى أن فرقه مستمرة بتوعية الأهالي، وحثهم على اتباع الإرشادات للحد من الحرائق ضمن حملة “وعيك بعملك”، مجدداً تأكيده على ضرورة الامتناع عن إشعال النيران في الحقول الزراعية والمناطق الحراجية، والتقيد بإرشادات السلامة حفاظاً على الأرواح والممتلكات، والأمن الغذائي في سوريا.
وأوضح أن عدد الحرائق يشهد مع ارتفاع درجات الحرارة ودخول موسم الحصاد حالياً، ازدياداً ملحوظاً نتيجة جفاف الكتلة النباتية الموسمية، ما يجعلها بيئة شديدة القابلية للاشتعال، وتشكل تهديداً مباشراً للمحاصيل الزراعية والأمن الغذائي الوطني.
وبين الدفاع المدني أن فرقه استجابت يوم أمس الأربعاء لـ 183 حريقاً متفرقاً في مختلف المناطق السورية، من بينها 35 حريقاً اندلعت في الحقول والمحاصيل الزراعية.
وأطلقت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في الـ 14 من أيار الماضي حملة توعية بعنوان ”وعيك بعملك”، تهدف إلى ترسيخ المسؤولية الوطنية المشتركة لحماية المحاصيل الزراعية والممتلكات من مخاطر الحرائق.