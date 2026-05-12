من مطار دمشق.. انطلاق أول رحلة حجاج عبر الخطوط الجوية ‏السورية بعد سنوات من التوقف

دمشق-سانا
انطلقت صباح اليوم الثلاثاء عبر مطار دمشق الدولي أولى رحلات الخطوط الجوية السورية الناقلة لحجاج بيت الله الحرام إلى المدينة المنورة، في أول رحلة حج تنظمها السورية للطيران بعد تحرير سوريا، وعودة الناقل الوطني إلى تسيير رحلات الحجاج إلى الأراضي المقدسة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السورية القابضة للطيران الكابتن أنور عقّاد في تصريح لـ سانا، أن الرحلة تعد الأولى لموسم الحج الحالي عبر الخطوط الجوية السورية، مبيناً أن الكوادر الفنية والتشغيلية استكملت استعداداتها بشكل كامل، مع التركيز على معايير السلامة والأمان وتجهيز الطائرات، بما يضمن تكامل منظومة العمل منذ انطلاق الرحلات وحتى عودة الحجاج.
وأشار عقّاد إلى أن برنامج الشركة للموسم الحالي يتضمن تسيير عدد من الرحلات عبر مطاري دمشق وحلب وفق أعداد الحجاج المسجلين، لافتاً إلى التنسيق مع هيئة الحج والعمرة والجانب السعودي، والعمل خلال السنوات القادمة على زيادة الحصة المخصصة عبر الناقل الوطني، بما يسهم في توفير مزيد من الراحة للحجاج.
تسهيلات للحجاج داخل المطار
بدوره، أكد رئيس مجموعة حجاج صفوان الساطي، أن انطلاق أول رحلة مخصصة للحجاج عبر الخطوط السورية باتجاه المدينة المنورة يشكل خطوة مهمة لعودة الطيران الوطني إلى نقل الحجاج السوريين، مشيراً إلى أن الشركة تتمتع بكفاءة تشغيلية عالية تسهم في توفير الراحة والاطمئنان للحجاج.
ولفت الساطي إلى أن الموسم الحالي شهد تسهيلات كبيرة داخل المطار، عبر جهود الكوادر والمتطوعين في استقبال الحجاج ومساعدتهم، موضحاً أن الرحلة الأولى تضم 133 حاجاً متوجهين مباشرة إلى المدينة المنورة، ومن ثم إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج.
وفي تصريحات للحجاج، عبرت الحاجة راما إيمان الزكي عن فرحتها الكبيرة بالتوجه إلى الأراضي المقدسة للمرة الأولى برفقة والديها، مشيدةً بحجم التسهيلات والتنظيم داخل المطار، ولا سيما فيما يتعلق بمساعدة كبار السن، ومستخدمي الكراسي المتحركة، وتنظيم إجراءات السفر.
كما أشار الحاج أيمن عادل الزكي إلى وجود فرق واضح في مستوى الخدمات، والتسهيلات المقدمة هذا العام، لافتاً إلى أهمية انطلاق الرحلة مباشرة إلى المدينة المنورة عبر الناقل الوطني لما يوفره ذلك من جهد ووقت مقارنة بالسنوات السابقة.
وكانت أولى رحلات الحجاج السوريين انطلقت السبت الماضي عبر شركة طيران خاصة من مطار دمشق الدولي متجهة إلى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، وعلى متنها 340 حاجاً، ضمن خطة تفويج الحجاج لموسم الحج لعام 2026/1447 وسط إجراءات تنظيمية وخدمية وصحية اتخذتها الجهات المعنية لتسهيل سفر الحجاج ورعايتهم.