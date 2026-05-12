من مطار دمشق.. انطلاق أول رحلة حجاج عبر الخطوط الجوية ‏السورية بعد سنوات من التوقف

دمشق-سانا ‏

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء عبر مطار دمشق الدولي أولى رحلات ‏الخطوط الجوية السورية الناقلة لحجاج بيت الله الحرام إلى المدينة ‏المنورة، في أول رحلة حج تنظمها السورية للطيران بعد تحرير ‏سوريا، وعودة الناقل الوطني إلى تسيير رحلات الحجاج إلى ‏الأراضي المقدسة.‏

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السورية القابضة للطيران الكابتن ‏أنور عقّاد في تصريح لـ سانا، أن الرحلة تعد الأولى لموسم الحج ‏الحالي عبر الخطوط الجوية السورية، مبيناً أن الكوادر الفنية ‏والتشغيلية استكملت استعداداتها بشكل كامل، مع التركيز على ‏معايير السلامة والأمان وتجهيز الطائرات، بما يضمن تكامل ‏منظومة العمل منذ انطلاق الرحلات وحتى عودة الحجاج.‏

وأشار عقّاد إلى أن برنامج الشركة للموسم الحالي يتضمن تسيير ‏عدد من الرحلات عبر مطاري دمشق وحلب وفق أعداد الحجاج ‏المسجلين، لافتاً إلى التنسيق مع هيئة الحج والعمرة والجانب ‏السعودي، والعمل خلال السنوات القادمة على زيادة الحصة ‏المخصصة عبر الناقل الوطني، بما يسهم في توفير مزيد من ‏الراحة للحجاج.‏

تسهيلات للحجاج داخل المطار

بدوره، أكد رئيس مجموعة حجاج صفوان الساطي، أن انطلاق أول ‏رحلة مخصصة للحجاج عبر الخطوط السورية باتجاه المدينة ‏المنورة يشكل خطوة مهمة لعودة الطيران الوطني إلى نقل الحجاج ‏السوريين، مشيراً إلى أن الشركة تتمتع بكفاءة تشغيلية عالية تسهم ‏في توفير الراحة والاطمئنان للحجاج.‏

ولفت الساطي إلى أن الموسم الحالي شهد تسهيلات كبيرة داخل ‏المطار، عبر جهود الكوادر والمتطوعين في استقبال الحجاج ‏ومساعدتهم، موضحاً أن الرحلة الأولى تضم 133 حاجاً متوجهين ‏مباشرة إلى المدينة المنورة، ومن ثم إلى مكة المكرمة لأداء ‏فريضة الحج.‏

وفي تصريحات للحجاج، عبرت الحاجة راما إيمان الزكي عن ‏فرحتها الكبيرة بالتوجه إلى الأراضي المقدسة للمرة الأولى برفقة ‏والديها، مشيدةً بحجم التسهيلات والتنظيم داخل المطار، ولا سيما ‏فيما يتعلق بمساعدة كبار السن، ومستخدمي الكراسي المتحركة، ‏وتنظيم إجراءات السفر.‏

كما أشار الحاج أيمن عادل الزكي إلى وجود فرق واضح في ‏مستوى الخدمات، والتسهيلات المقدمة هذا العام، لافتاً إلى أهمية ‏انطلاق الرحلة مباشرة إلى المدينة المنورة عبر الناقل الوطني لما ‏يوفره ذلك من جهد ووقت مقارنة بالسنوات السابقة. ‏

وكانت أولى رحلات الحجاج السوريين انطلقت السبت الماضي عبر ‏شركة طيران خاصة من مطار دمشق الدولي ‏متجهة إلى مدينة جدة ‏في المملكة العربية السعودية، وعلى متنها 340 حاجاً، ضمن خطة ‏تفويج الحجاج لموسم الحج لعام 2026/1447 وسط إجراءات ‏تنظيمية وخدمية وصحية اتخذتها الجهات المعنية لتسهيل سفر ‏الحجاج ورعايتهم.‏