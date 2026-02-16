وزير الإسكان يعقد اجتماعاً موسعاً في حماة لبحث واقع قطاع السكن في المحافظة

حماة -سانا

ترأس وزير الإسكان والأشغال العامة السوري مصطفى عبد الرزاق، بمشاركة محافظ حماة عبد الرحمن السهيان، اجتماعاً موسعاً لبحث واقع قطاع السكن في المحافظة وسبل تسريع تنفيذ المشاريع القائمة بحضور ممثلين عن الجهات الخدمية والفنية المعنية.

وتناول الاجتماع الذي عقد اليوم الإثنين ملف الأبنية المتضررة التي تتطلب أعمال ترميم وإعادة تأهيل، مع التشديد على تحديد أولويات التدخل وفق معايير واضحة، بما يسرّع عودة الأهالي من المخيمات ويخفف من الأعباء المعيشية المترتبة عليهم.

كما تم التطرق إلى أوضاع الجمعيات السكنية المتوقفة، واستعراض أبرز التحديات التي تواجهها، وطرح مقترحات لإعادة تنشيط عملها وضمان

حقوق المكتتبين فيها.

وأكد الوزير عبد الرزاق خلال الاجتماع، التزام الوزارة بمتابعة مشاريع البنى التحتية والمشاريع المتعثرة ضمن نطاق مسؤولياتها، والعمل على معالجة الصعوبات التي تعيق تنفيذها بما يضمن إنجازها في أقرب وقت ممكن.

بدوره، بيّن محافظ حماة استعداد المحافظة لاستكمال الدراسات الفنية اللازمة لإعادة تأهيل المنازل المتضررة، وتسريع الإجراءات الكفيلة بعودة الأهالي إلى مناطقهم، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويسهم في تحسين الواقع الخدمي والمعيشي في المحافظة.