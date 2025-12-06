زوار المعرض العسكري للثورة السورية: محطة توثق نصر الوطن وتجسد تضحيات الشعب

دمشق-سانا

أكد عدد من زوار المعرض العسكري للثورة السورية الذي يقام في مدينة المعارض بدمشق أن المعرض محطة هامة لتسليط الضوء على الإنجازات العسكرية المهمة التي حققتها الثورة السورية العظيمة، كما أنه يقدم فرصة استثنائية للتعرف على مسيرة الجيش العربي السوري، من خلال عرض مجموعة من الأسلحة والمعدات العسكرية التي استخدمها في مراحل مختلفة من الثورة.

وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري، أكد في تصريح لمراسل سانا أن المعرض العسكري، يروي قصة معركة ردع العدوان، ويعكس مسيرة التحضير والجهود الكبيرة التي سبقت هذا النصر العظيم، مضيفاً: إن” المعرض يمثل لحظة فارقة في تاريخنا، ويذكرنا بكلمات الله عز وجل: ‘وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم’، فهذه المعركة وهذا النصر جاء نتيجة إعداد طويل وجهود مكثفة.”

ولفت الوزير شكري إلى أهمية رص الصفوف والعمل يداً واحدة لبناء سوريا الجديدة مؤكداً أن الاحتفال بتحرير سوريا يجب أن يكون دافعاً لجميع السوريين للاستمرار في العمل والجهد.

“المعرض العسكري يبرز حجم تضحيات الشعب السوري”

وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل لفت إلى أهمية المعرض العسكري في إبراز حجم التضحيات التي قدمها الشعب السوري والعمل بإصرار نحو التقدم والازدهار، كما أنه يعكس التزام السوريين بالتفاصيل الدقيقة والقدرة الهائلة على مواجهة التحديات.

وأشار الوزير هيكل الى أن المؤسسة العسكرية اليوم، بعزيمتها العالية، تستمر في بناء قدراتها بشكل أفضل وأكثر تأهيلاً.

محافظ ريف دمشق عامر الشيخ بين أن المعرض في الذكرى الأولى للتحرير، جسد حكاية الثورة السورية، وكيف استطاعت القيادات العسكرية تطوير الصناعات ومقاومة كل التحديات والخروج بالصناعات التي أوصلتنا إلى دمشق.

ودعا الشيخ إلى زيارة المعرض ليرى السوريون كيف تجسدت حكاية النصر السوري الذي أتى بعد تضحيات، وجهد كبير ضحى فيه أبطال الصناعة الحربية الذين قدموا نموذجاً رائداً.

بدوه لفت قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق العميد أحمد الدالاتي إلى أن المعرض يحكي جزءاً من تضحيات الشعب السوري، ومواجهته منظومة الاستبداد التي كانت تستعين بالعديد من الأطراف الإقليمية والدولية لقتل الشعب وتشريده وتهجيره.

الدالاتي بين أن المعرض العسكري هو جزء من سرديتنا التي تعيش بذاكرة كل سوري وتعيش بوجداننا وبضميرنا ونستلهم منها تضحيات اشخاص قدموا أرواحهم لتكون سوريا دولة حرة وكريمة لكل أبنائها.

وكان وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة افتتح اليوم المعرض العسكري للثورة السورية المخصص لعرض نماذج من المعدات والآليات العسكرية التي استخدمت خلال سنوات الثورة، وذلك على أرض مدينة المعارض بدمشق.