الأمن الداخلي يسيطر على التوتر في ريف حماة بعد خطف عنصر في الجيش العربي السوري

حماة-سانا

أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة حماة العميد ملهم الشنتوت أن وحدات الأمن الداخلي فرضت سيطرتها الكاملة على بلدة في ريف المحافظة بعد توتر أمني نتج عن قيام مجموعة من فلول النظام بخطف أحد عناصر الجيش العربي السوري ونشر مقطع مصوّر يظهر تعذيبه، تلاه هجوم مسلّح نفذته مجموعة من أقارب المخطوف.

ونقلت وزارة الداخلية عن قائد الأمن الداخلي في حماة قوله: تحركت وحدات الأمن الداخلي في المحافظة على الفور، مصحوبة بتعزيزات كبيرة أرسلت إلى المنطقة بالتعاون مع وحدات وزارة الدفاع، وانتشرت في محيط البلدة حيث ضبطت الوضع الأمني، وأمنت سلامة المواطنين، كما تمكنت من فرض الأمن بشكل كامل وبدأت بملاحقة جميع المعتدين.

وأكد العميد الشنتوت أن القوات الأمنية لن تسمح بتهديد السلم الأهلي أو المساس بحياة المواطنين، داعياً الجميع إلى ضبط النفس والتعاون الكامل معها، مشدداً على أن قيادة الأمن الداخلي تتابع التحقيقات اللازمة لملاحقة جميع المتورطين في أعمال الخطف والهجوم وتقديمهم إلى القضاء لضمان محاسبتهم وفق القانون.