عودة بريد بلدة الشجرة بريف درعا إلى الخدمة بعد توقف 14 عاماً

درعا-سانا

عاد مكتب بريد بلدة الشجرة بريف درعا الغربي إلى الخدمة اليوم الأحد، بعد توقف استمر 14 عاماً، في خطوة تهدف إلى استئناف تقديم الخدمات البريدية والمالية لآلاف المواطنين في المنطقة، وتخفيف أعباء التنقل عنهم.

وأوضح رئيس المكتب فارس الأحمد، أن المكتب يقدم خدمات تسليم رواتب المتقاعدين على نظامي التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات، والحوالات البريدية الفورية، وخدمه شام كاش، ووثيقة غير موظف بدوائر ومؤسسات الدولة، والبريد الرسمي، على أن يتبعها خدمة إضافية تتعلق بوثيقة السجل العدلي.

وأضاف لمراسل سانا: إن المكتب يخدم نحو 12 قرية وتجمعاً سكانياً في محيط بلدة الشجرة، ولا سيما المتقاعدين الذين كانوا يتقاضون رواتبهم من مدينة درعا، ما خفف عليهم التكاليف المادية، وأعباء السفر لمسافة تزيد على 50 كيلو متراً ذهاباً وإياباً، لافتاً إلى أن المؤسسة السورية للبريد قدمت التجهيزات والكوادر، فيما قدم المجتمع المحلي منظومة طاقة شمسية لضمان استمرارية الخدمات ودون انقطاع.

وتحدث المتقاعدان بركات العبد الله من بلدة الشجرة، ومحمود المساد من قرية بيت آرة عن معاناتهما خلال السنوات الماضية في الحصول على الرواتب والخدمات البريدية، مشيرين إلى أن إعادة افتتاح المكتب ستوفر عليهما الوقت والجهد، والتكاليف المالية المرتفعة للتنقل إلى مراكز بعيدة.

وتعمل المؤسسة السورية للبريد على إعادة تفعيل المكاتب البريدية في محافظة درعا وربطها بالشبكة المركزية، بما يضمن تقديم حزمة متكاملة من الخدمات البريدية والمالية للمواطنين.