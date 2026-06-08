النشامى ومحاربو الصحراء يرفعون شعار التحدي أمام التانغو والنمسا بمونديال 2026

دمشق-سانا



تتجه أنظار الجماهير الرياضية السورية والعربية صوب منافسات المجموعة العاشرة من نهائيات كأس العالم 2026، والتي تحمل صبغة عربية مميزة بوجود منتخبي الأردن والجزائر، اللذين يصطدمان بعراقة الكرة اللاتينية ممثلة بحامل اللقب المنتخب الأرجنتيني، والانضباط الأوروبي الذي يجسده المنتخب النمساوي.



ويدخل المنتخب الأرجنتيني (التانغو) منافسات هذه المجموعة كمرشح أول لنيل الصدارة، مدفوعاً بتاريخه المرصع بالألقاب العالمية والرغبة في الحفاظ على بريقه المونديالي بقيادة ليونيل ميسي.



ويسعى منتخب الجزائر (محاربو الصحراء) العائد إلى المحفل العالمي، لتقديم عروضه البدنية والتكتيكية القوية بقيادة نجومه المحترفين وتكرار إنجازاته التاريخية وأبرزها في عام 2014 الذي قدم فيه أداءً تاريخياً ووصل إلى دور الـ16 ومقارعة ألمانيا حتى اللحظات الأخيرة من الوقت الإضافي.



من جانبه، يسجل منتخب الأردن (النشامى) ظهوراً تاريخياً مرتقباً يتطلع من خلاله إلى تأكيد الطفرة الكروية الكبيرة التي يعيشها وإثبات جدارته بمقارعة كبار اللعبة ومباغتة منافسيه، من خلال جيل يوصف بأنه الأبرز في تاريخه، بعدما حقق إنجازاً غير مسبوق بوصوله إلى نهائي كأس آسيا قبل أن يواصل المسيرة نحو الإنجاز العالمي.



وفي المقابل، يعتمد منتخب النمسا على أسلوبه الأوروبي الحديث المعتمد على القوة البدنية والتنظيم الدفاعي الصارم لحجز إحدى بطاقتي العبور إلى الدور المقبل.



وفقاً للجدول الرسمي المعتمد، تستهل المجموعة العاشرة منافساتها يوم الأربعاء الـ 17 من حزيران 2026 بقمة جماهيرية كبرى تجمع بين الأرجنتين والجزائر عند الساعة الرابعة فجراً، تليها في اليوم نفسه مواجهة تاريخية لمنتخب الأردن أمام النمسا في تمام الساعة السابعة صباحاً، وفي الجولة الثانية، يصطدم منتخبا النمسا والأرجنتين يوم الإثنين الـ 22 من حزيران عند الساعة الثامنة مساءً، بينما تشهد الملاعب المونديالية قمة عربية خالصة تجمع بين الجزائر والأردن في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء الـ 23 من حزيران عند الساعة السادسة صباحاً.



وتختتم المجموعة منافساتها في جولة حاسمة وموحدة التوقيت فجر الأحد الـ 28 من حزيران عند الساعة الخامسة صباحاً، حيث يلتقي منتخب الجزائر مع النمسا بالتزامن مع المواجهة الكبرى التي تجمع الأردن والأرجنتين لتحديد المتأهلين رسمياً.



وينتظر عشاق كرة القدم حول العالم انطلاق صافرة نهائيات كأس العالم 2026 في الـ 11 من حزيران الجاري، في أول نسخة تُقام بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وبمشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى.