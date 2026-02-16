انطلاق مهرجان التسوق “رمضان يجمعنا” في طرطوس القديمة بمشاركة نحو 40 شركة

مؤسسة جيل القرآن تكرم عدداً من الحفاظ والحافظات لكتاب الله في جامع عبد الله بن عباس بمدينة حلب
استئصال زهرة النيل الضارة من المسطحات المائية في سد محردة بحماة
احتفال أهالي شين بريف حمص الغربي بالذكرى الأولى للتحرير
استكمال تجهيزات افتتاح المعرض العسكري الذي تنظمه وزارة الدفاع بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأمريكي لـ سانا: إتمام العمل على بنود إلغاء قانون قيصر
