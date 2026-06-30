ندوة إرشادية في أبو الظهور بريف إدلب تناقش سبل تطوير الثروة الحيوانية

إدلب-سانا



نظمت مديرية الزراعة في محافظة إدلب اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع نقابة الأطباء البيطريين وإدارة منطقة أبو الظهور ندوة إرشادية بعنوان “مستقبل الثروة الحيوانية”، بمشاركة عدد من المختصين ومربي الثروة الحيوانية والفلاحين، وذلك في مبنى إدارة المنطقة.



وتناولت الندوة واقع قطاع الثروة الحيوانية، وأبرز التحديات التي تواجه عمليات التربية والإنتاج الحيواني في المنطقة، إلى جانب استعراض سبل تطوير القطاع وتعزيز استدامته لضمان الأمن الغذائي وتحسين دخل المربين.



وأوضح مدير زراعة إدلب في تصريح لمراسل سانا مصطفى موحد، أن الاجتماع تناول أبرز التحديات التي تواجه المربين، وسبل وآليات تذليلها، وبحث إمكانية تقديم دعم للفلاحين ومربي الثروة الحيوانية خلال الفترة القادمة.



وبين موحد أن الهدف من الندوة نقل الخبرات العلمية للمربين، ووضع خطة عمل مشتركة لمواجهة الأمراض وتحسين السلالات وتأمين مستلزمات الإنتاج، بما ينعكس إيجاباً على واقع الثروة الحيوانية في المحافظة.



من جانبه، أشار نقيب الأطباء البيطريين بالمحافظة الدكتور عثمان عنان في تصريح مماثل، إلى أن الندوة ركزت على مناقشة أهم الأمراض التي تصيب قطيع الثروة الحيوانية وخاصة الأغنام، وبحث واقع هذا القطاع في منطقة أبو الظهور والقرى التابعة لها، مؤكداً السعي بالتعاون مع مديرية الزراعة إلى الاستجابة لمطالب المربين المتعلقة بتأمين اللقاحات اللازمة والأدوية البيطرية، ومادة العلف.

بدوره، أوضح رئيس الجمعية الفلاحية في قرية رأس العين علي الحمادي، أن المربين بحاجة لدعم حقيقي يشمل الأعلاف والرعاية البيطرية، وتأمين الأدوية واللقاحات اللازمة وفي الوقت المناسب، وتسويق المنتجات، داعياً مديرية زراعة المحافظة إلى إقامة مزيد من هذه الندوات، لكونها تفتح باب الحوار المباشر مع الجهات المعنية.



وتأتي هذه الندوة ضمن خطة مديرية الزراعة لرفع الكفاءة الإنتاجية، وتطوير القطاع عبر التدريب والإرشاد، بالشراكة مع النقابات والجمعيات الفلاحية، في ظل التحديات التي تواجه المربين من ارتفاع كلفة الإنتاج، ونقص الخدمات في ريف إدلب الشرقي.