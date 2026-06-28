حملة لتنظيف وحماية موقع قلب لوزة الأثري في ريف إدلب بمشاركة أهلية ورسمية

إدلب-سانا



نفذت دائرة آثار إدلب، بالتعاون مع منظمة “تراث من أجل السلام”، وبمشاركة فرق الدفاع المدني السوري اليوم الأحد، حملة لتنظيف موقع قلب لوزة الأثري في ريف إدلب الشمالي، لإزالة التشوهات البصرية والمخلفات التي تضر بالموقع.

وتهدف الحملة إلى الحفاظ على القيمة التاريخية والجمالية للموقع، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حماية التراث الثقافي السوري وصونه للأجيال القادمة، في أحد أبرز المواقع الأثرية البيزنطية في شمال غرب سوريا.



وأوضح مدير آثار المحافظة حسان الإسماعيل لمراسل سانا، أن هذه الحملة تأتي ضمن خطة دائرة آثار المحافظة، التي أطلقتها قبل نحو 20 يوماً من قرية سرجيلا، لتنظيف المواقع الأثرية، مبيناً أن الكنيسة الواقعة ضمن الموقع تعد درة الكنائس في سوريا نظراً لأهميتها التاريخية، وجمالها المعماري ووقوعها على طريق الحج، ومضيفاً: إن موقع قلب لوزة يعتبر من أهم المواقع الأثرية في المنطقة.

وأشار الإسماعيل إلى أن الحملة خطوة مهمة لإبراز قيمة الموقع الحضارية والحفاظ عليه كجزء من الذاكرة السورية، وهي مستمرة في باقي مواقع المحافظة الأثرية لتشمل أكثر من 50 موقعاً في الأيام المقبلة.



وفي تصريح مماثل، أكد رئيس مجلس بلدية قرية قلب لوزة نعمان محمد، أن التعاون بين دائرة الآثار والمنظمات المحلية والدولية يعكس حرص المجتمع المحلي على حماية تراثه.

ولفت إلى أن مشاركة المجتمع المحلي بالحملة جاءت بدافع ذاتي، لأن الموقع يشكل مدعاة للفخر لأهالي القرية وقرى الجبل ككل، مؤكداً دعم المجلس لكل الجهود التي تصون تاريخ القرية، وتجعله وجهة ثقافية وسياحية مستقبلاً.



من جانبه، أشار مدير مركز إدلب في مركز الطوارئ وإدارة الكوارث يحيى عرجة، إلى أن المشاركة في الحملة تأتي في إطار المسؤولية المجتمعية لحماية المواقع الأثرية من العبث والإهمال، وتهيئة المكان ليكون آمناً ونظيفاً للأهالي والزوار.



بدوره، عبر عبدو أمين محمد، من أهالي قرية قلب لوزة، عن سعادته وأهل القرية بالمشاركة في الحملة، مشدداً على حرص أهالي القرية على الحفاظ على هذا المعلم الأثري، كما حافظ عليه أجدادهم، داعياً إلى ضرورة استمرار الجهود لحماية الآثار بمختلف المناطق.



ويقع موقع قلب لوزة في جبل باريشا بريف إدلب الشمالي، ويعود تاريخه إلى العصر البيزنطي، ويضم كنيسة أثرية تعد من أضخم الكنائس البيزنطية في سوريا.

وتأتي الحملة ضمن سلسلة مبادرات تنفذها دائرة الآثار بالتعاون مع منظمات محلية ودولية، للحفاظ على المواقع الأثرية في المحافظة من التدهور والتعديات، ونشر ثقافة حماية التراث.