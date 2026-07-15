وزارة الطاقة: استمرار أعمال صيانة محطة مياه علوك لتحسين خدمات مياه الشرب في الحسكة

الحسكة-سانا

تتواصل أعمال الصيانة والتأهيل في محطة مياه علوك بمحافظة الحسكة، في إطار الجهود الهادفة إلى إعادة تأهيل المحطة واستعادة جاهزيتها الفنية والتشغيلية، تمهيداً لبدء الضخ التجريبي خلال الأيام المقبلة.

وأنجزت الفرق الفنية عمليات تأهيل شملت مختلف التجهيزات داخل المحطة، إضافة إلى صيانة عدد من الآبار والمضخات الأفقية، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل والقدرة الإنتاجية للمحطة.

وأكدت وزارة الطاقة في منشور لها عبر قناتها على تلغرام، أن المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في الحسكة تواصل تنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل في منشآتها المائية، بهدف تحسين مستوى الخدمات وضمان استدامة إمدادات مياه الشرب للمواطنين في المناطق المستفيدة.

وأعربت الوزارة عن تقديرها للجهود التي تبذلها الفرق الفنية في شركة مياه الحسكة لإعادة محطة مياه علوك إلى الخدمة في أقرب وقت، مؤكدة أن تشغيل المحطة سيسهم في تعزيز الأمن المائي وتحسين خدمات مياه الشرب في المحافظة.

وتُعد محطة مياه علوك من أبرز المنشآت المائية في سوريا، وتؤمّن مياه الشرب لمدينة الحسكة وريفها، ومدينة تل تمر وريفها، إضافة إلى منطقة الهول، بما يخدم نحو 500 ألف نسمة.

وكانت فرق وزارة الطاقة دخلت في نيسان الماضي محطة مياه علوك، وبدأت أعمال التقييم تمهيداً لإعادة تشغيلها، وذلك في إطار الجهود الحكومية الهادفة إلى إعادة تأهيل وتشغيل المنشآت الحيوية، وتحسين واقع الخدمات الأساسية في المنطقة.