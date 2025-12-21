وزارة السياحة تطلق برنامج “تميز” لتكريم الكفاءات الوطنية ببطاقات حسومات وخدمات

دمشق-سانا

أطلقت وزارة السياحة السورية اليوم، بالشراكة مع المؤسسات والمنشآت السياحية التابعة للقطاعين العام والخاص، بطاقة وبرنامج “تميز”، بهدف تكريم الكفاءات الوطنية في جميع مؤسسات الدولة، وتعزيز جودة حياتهم من خلال منظومة متكاملة من الحسومات والخدمات.

يوفر برنامج “تميز”، عروضاً شهرية متجددة وخصومات تصل إلى 50 بالمئة لدى أكثر من 70 جهة شريكة كمرحلة أولية قابلة للتوسع، حيث تشمل الفنادق والمنتجعات والشاليهات ووكالات السفر، إضافة إلى عدد من المنشآت الصحية، بما يتيح لحاملي البطاقة الاستفادة من خدمات ترفيهية وخدمية متعددة بأسعار تفضيلية.

آلية منح البطاقة

وفقاً للوزارة تُمنح بطاقة “تميز” مجاناً بناءً على ترشيح رسمي من الجهة التي يتبع لها الموظف، حيث يتم اختيار المستفيدين وفق معايير أداء وطنية واضحة، تشمل الحصول على تقييم أداء ممتاز، أو الإسهام في تحسين بيئة العمل من خلال المبادرة والابتكار، إلى جانب سنوات الخدمة والانضباط الوظيفي والحضور المنتظم.

كما يستهدف البرنامج في مرحلته الأولى المواهب الوطنية البارزة في مجالات العلم والثقافة والفن والرياضة والعمل الإنساني، إضافة إلى ذوي الشهداء والجرحى ممن هم على رأس عملهم.

مشاركات سياحية واقتصادية وصحية

وفي تصريح لمراسلة سانا، أوضح وزير السياحة مازن الصالحاني أن إطلاق برنامج “تميز” يأتي في اطار بناء دولة مؤسسية تعتمد على الكفاءة والانتماء، وانطلاقاً من التزام الوزارة بدعم الطاقات الوطنية وتقدير العطاء المخلص.

وأشار الصالحاني إلى أن البرنامج يجسد مبدأ الشراكة المجتمعية من خلال مساهمة فاعلة من القطاع الخاص، الذي قدم عروضاً حصرية ومستدامة، مع التوجه لتوسيع قاعدة الشراكة خلال عام 2026، ليرتفع عدد الجهات المشاركة تدريجياً إلى نحو 300 جهة سياحية واقتصادية وصحية في مختلف المحافظات.

البرنامج يتضمن بطاقة ذكية ومنصة إلكترونية

أوضح الوزير أن البرنامج يتضمن إلى جانب البطاقة البلاستيكية الذكية التي سيعمل بها مع بداية عام 2026، منصة إلكترونية (تطبيق ويب) يتم تفعيلها رقمياً عبر دعوة رسمية أو البريد المؤسسي دون أي رسوم اشتراك، وتضم خريطة تفاعلية للشركاء، ونظام نقاط قابلة للاستبدال بمكافآت، إضافة إلى ميزة الخصم الفوري عبر رمز الاستجابة السريع (QR Code)، مع توفير دعم فني متواصل لحاملي البطاقة.

ولفت الصالحاني إلى أن وزارة السياحة ستباشر في المرحلة الأولى بمخاطبة جميع الوزارات والهيئات العامة لترشيح 40 موظفاً من كل جهة وفق شروط الترشيح، على أن يتم توسيع عدد المستفيدين في مراحل لاحقة، وإصدار بطاقات “تميز” للمشمولين.

يشار إلى أن برنامج “تميز” يشكل مبادرة غير ربحية تهدف إلى تكريم الموظفين المتميزين، وتعزيز الولاء المؤسسي والدافعية في بيئة العمل، وبناء جسر من التقدير بين الوطن وأبنائه.