فريق من الأطباء السوريين المقيمين في الولايات المتحدة يجري عمليات جراحية نوعية في إدلب

إدلب-سانا

أجرى فريق من الأطباء السوريين المقيمين في مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة، عدداً من العمليات النوعية في مستشفى “سامز” لأمراض وجراحة القلب في مدينة إدلب، وذلك في إطار مهمة “سامز” الطبية لشهر نيسان الجاري إلى المشفى.

وأوضح الدكتور حسان الخوام طبيب قلبية وتداخلية أخصائي أمراض صمامات القلب لمراسل سانا، اليوم الأحد، أن البعثة مؤلفة من فريق متكامل من الأطباء المقيمين في الولايات المتحدة، وتضم خمسة أطباء قلبية، إضافة إلى جراحين اثنين، وأطباء تخدير وأطباء الإيكو عبر المري، وتتركز مهام البعثة على إجراء عمليات تغيير الصمامات عبر القثطرة، وتغيير الصمامات الجراحي عن طريق التشاور بين الأطباء لأخذ القرار المناسب لكل حالة.

وأضاف الخوام: إن بعض هذه العمليات هي الأولى من نوعها في سوريا، وبعضها موجودة لكنها نادرة جداً، نظراً لصعوبتها وتكلفتها المادية الباهظة، وحاجتها لفريق طبي متكامل، لافتاً إلى وجود متدربين من الأطباء المقيمين سيتم تزويدهم بالمقدمات والخطوات الأولية لهذه العمليات.

وتابع: الأيام القادمة ستشهد إجراءات عمليات قلبية متنوعة تصليح صمام، وتسكير فتحات القلب عن طريق القثطرة، وتوسيع الصمام التاجي عن طريق البلعوم.

وفي تصريح مماثل بين الدكتور إبراهيم قصاص طبيب قلبية داخلية، أن البعثة تأتي ضمن إطار مهمة “سامز” الطبية لشهر نيسان إلى مشفى أمراض وجراحة القلب في إدلب، لافتاً إلى أن مهمة البعثة لهذا العام تتركز على أمراض صمامات القلب وجراحتها، وتداخلات صمامات القلب عبر القثطرة.

وأشار الدكتور قصاص، إلى أن البعثة بدأت مهامها في المشفى خلال الصيف الماضي عبر عملية تبديل الصمام الأبهري عبر القثطرة، وأن هناك عمليات جديدة هذا العام لتصحيح وتوسيع الصمام التاجي.

كما أشار إلى أن الحملة مستمرة حتى يوم الخميس المقبل، وسيتم خلالها مساعدة المرضى باستخدام التقنيات الطبية الحديثة الموجودة في أنحاء العالم، التي سيتم إدخالها تدريجياً إلى سوريا بالطريقة المنتظمة، وعبر التدريب المناسب للكوادر المحلية، بما يضمن تمكينهم من إجراء هذه العمليات بأنفسهم مستقبلاً.

يُذكر أن “سامز” جمعية طبية إنسانية غير ربحية تعمل على تقديم الرعاية الصحية والتعليم الطبي في سوريا، وتأسست عام 1998 على يد أطباء سوريين أميركيين ملتزمين بتقديم الخدمات الطبية والإنسانية للمحتاجين.