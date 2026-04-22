باكستان ترحب بتمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران

إسلام أباد-سانا

رحب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم الأربعاء بتمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

ونقلت رويترز عن شريف قوله في منشور له على منصة “x”: “آمل بصدق أن يواصل الطرفان الالتزام بوقف إطلاق ‌النار، ⁠وأن يتمكنا من إبرام اتفاق سلام شامل خلال الجولة الثانية من المحادثات المقرر ⁠عقدها في إسلام أباد، بهدف إنهاء الصراع على نحو دائم”.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، وذلك قبل ساعات قليلة من موعد انتهاء الهدنة التي أُعلن عنها قبل نحو أسبوعين.