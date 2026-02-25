هيئة الطيران المدني تبدأ تأهيل مطار القامشلي الدولي ورفع جاهزيته التشغيلية

الحسكة-سانا

باشرت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري اليوم الأربعاء، أعمال إعادة تأهيل مطار القامشلي الدولي، في إطار خطة لرفع جاهزيته الفنية وإعادته إلى الخدمة بكامل طاقته التشغيلية.

وأوضحت الهيئة في بيان تلقت سانا نسخة منه، أن الورشات المختصة بدأت تنفيذ أعمال التسوية الترابية لمحيط المدرج والساحات، بما يحقق مطابقتها للمعايير الدولية المعتمدة، ويؤسس لاستكمال مراحل التأهيل اللاحقة.

وبيّنت أن أعمال التأهيل تنفذ على مراحل تشمل: تطوير البنية التحتية والمرافق التشغيلية؛ بهدف تعزيز السلامة الجوية وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة، بما يعيد للمطار دوره الحيوي في ربط المنطقة بباقي المحافظات.

وكانت الهيئة تسلمت إدارة مطار القامشلي في الـ 22 من الشهر الجاري، استكمالاً لبنود الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية.

وفي وقت سابق عقد وفد من وزارة الداخلية، برئاسة قائد الأمن الداخلي في محافظة الحسكة العميد مروان العلي، ومدير إدارة أمن المطارات والمنافذ العقيد أحمد الأحمد، اجتماعاً في الثامن من شباط الجاري مع “قسد”، لبحث آليات تسلم إدارة المطار وتنظيم الجوانب الأمنية والإدارية المرتبطة به.