ارتفاع أسعار الخضار والفواكه في أسواق دمشق خلال رمضان يزيد الأعباء على الأسر

دمشق-سانا

تشهد أسعار الخضار والفواكه في أسواق دمشق ارتفاعاً ملحوظاً خلال شهر رمضان المبارك، ما يزيد من الأعباء المعيشية على الأسر التي تسعى إلى تأمين احتياجاتها الأساسية خلال الشهر الكريم.

وخلال جولة ميدانية لـ سانا اليوم الاثنين في عدد من أسواق دمشق، اشتكى مواطنون من الارتفاع الكبير في أسعار الخضروات، مشيرين إلى أن الأسعار ارتفعت بشكل ملحوظ منذ بداية الأسبوع الماضي مقارنة بالفترة السابقة.

وأوضح محمد بركات، موظف في القطاع العام، في تصريح لـ سانا، أن أسعار الخضار شهدت ارتفاعاً حاداً مع بداية شهر رمضان، لافتاً إلى أن بعض السلع تضاعف سعرها تقريباً خلال فترة قصيرة، مستشهداً بسعر مادة البندورة التي وصل سعر الكيلوغرام منها إلى نحو 14 ألف ليرة، مضيفاً: “لم نعد قادرين على شراء سوى الاحتياجات الأساسية للمنزل”.

بدورها، لفتت غادة هيلام، وهي ربة منزل، إلى أن الذهاب إلى السوق لشراء الخضار بات يحتاج إلى حساب أكثر في ظل زيادة الأسعار الكبيرة، مؤكدة أن الارتفاع الكبير في بعض الأصناف جعل العائلات غير قادرة على شراء الكميات التي كانت تشتريها سابقاً.

عوامل العرض والطلب

من جهتهم، عزا عدد من أصحاب الفعاليات التجارية وتجار الخضار هذا الارتفاع إلى عدة عوامل متداخلة، أبرزها زيادة الطلب على بعض المواد خلال شهر رمضان مقابل محدودية العرض، إضافة إلى وجود حالات احتكار من قبل بعض كبار التجار والموردين في سوق الزبلطاني، ما ينعكس على حركة توريد المواد إلى الأسواق.

وتراوحت أسعار الخضار في أسواق دمشق اليوم بين مستويات متفاوتة بحسب الصنف، حيث بلغ سعر كيلوغرام البندورة ما بين 9 و15 ألف ليرة، بينما تراوح سعر الخيار بين 14 و20 ألف ليرة للكيلوغرام.

وسجلت البطاطا أسعاراً تتراوح بين 5 و8 آلاف ليرة للكيلوغرام، في حين بلغ سعر الباذنجان ما بين 10 و15 ألف ليرة، كما تراوح سعر الكوسا بين 12 و20 ألف ليرة للكيلوغرام.

أما الفواكه، فقد بلغ سعر كيلوغرام البرتقال نحو 10 آلاف ليرة، وتراوح سعر الموز بين 12 ألف ليرة للنوع البلدي و18 ألف ليرة للصومالي، في حين وصل سعر التفاح إلى نحو 15 ألف ليرة للكيلوغرام، بينما سجل الليمون ما بين 20 و23 ألف ليرة للكيلوغرام، وبلغ سعر ربطة البقدونس نحو ألفي ليرة.