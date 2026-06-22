المحامي العام بدمشق: الغرف القضائية المختصة بالعدالة الانتقالية نقلة تُسرّع إنصاف المتضررين

دمشق-سانا

أكد المحامي العام بدمشق، القاضي حسام خطاب، أن قرار تخصيص غرف قضائية متخصصة بمسار العدالة الانتقالية في كل عدلية من عدليات المحافظات، يجسد الاستجابة السريعة لمطالب الشارع السوري المحقة بمحاسبة مرتكبي الجرائم، وترسيخ دعائم الاستقرار القانوني.

وقال القاضي خطاب في تصريح لــ سانا اليوم الإثنين: إن هذه الغرف تشمل نيابة عامة لتسجيل الشكاوى والإخبارات، ودائرة تحقيق مركزية، ومحكمة جنايات مختصة، وتعد نقلة إجرائية جوهرية، إذ تُتيح للمواطن المتضرر أو ذوي الضحايا التقدم مباشرة بالشكوى في المحافظة التي يقطنون فيها، دون عناء التنقل بين الدوائر، ما يختصر الزمن الإجرائي ويُسرّع في عجلة العدالة.

وأوضح أن الآلية الجديدة تضمن مساراً قضائياً متكاملاً، يبدأ بتسجيل البلاغ لدى النيابة العامة المختصة، ثم التدقيق الشكلي واستكمال الأوراق، تليه إحالة القضية إلى الجهات المختصة في وزارة الداخلية للحصول على التحقيقات الأولية، ومن ثم إحالتها إلى قاضي التحقيق المختص لاستكمال جمع الأدلة والاستماع إلى الشهود، تمهيداً لإحالة الملف إلى قاضي الإحالة ومحكمة الجنايات المخصصة للعدالة الانتقالية، التي تفصل في القضايا وفق أحكام القانون.

وشدد القاضي خطاب على أن هذه الخطوة ليست مجرد ترتيب إداري، بل هي تجسيد لإرادة الدولة في تحقيق الإنصاف للمتضررين، وإرساء مبدأ سيادة القانون، والرد الرادع لكل من تسوّل له نفسه انتهاك حقوق السوريين، مشيراً إلى أن توزيع الاختصاصات بين دوائر محددة وواضحة سيسهم في رفع كفاءة الأداء القضائي، وتقليل حالات التأخير التي كانت تعتري الإجراءات سابقاً.

وأكد المحامي العام بدمشق أن وزارة العدل برؤيتها التطويرية تعمل على تذليل كل الصعوبات أمام المتضررين، وتوفير بيئة قانونية عادلة تُلبي تطلعات الشعب السوري بالقصاص العادل، وتحقق الاستقرار المجتمعي المنشود، مثمناً جهود القضاة والعاملين في القطاع العدلي لإنجاح هذا المسار الوطني.

وأعلنت وزارة العدل أمس الأحد، تخصيص غرف قضائية مختصة بمسار العدالة الانتقالية في كل عدلية بالمحافظات السورية.