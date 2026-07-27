لقاء حواري في مدينة نوى بريف درعا الغربي ‏لمناقشة واقع الخدمات فيها

درعا-سانا‏

نظّم مجلس مدينة نوى في ريف محافظة درعا الغربي ‏بالتعاون مع مديرية الثقافة في المحافظة اليوم الإثنين ‏بالمركز الثقافي، لقاءً مجتمعياً حوارياً بعنوان ‌‏”مجلس مدينة نوى بين كثرة المتطلبات وضعف ‏الإمكانات”، بمشاركة فعاليات أهلية ومجتمعية وذلك ‏لمناقشة واقع الخدمات في المدينة وبحث الحلول ‏الممكنة للتحديات بهدف تعزيز الشراكة مع المجتمع ‏المحلي في النهوض بواقع المدينة.‏

وأوضح رئيس مجلس المدينة المهندس محمد ‏العمارين في تصريح لمراسل سانا، أن الهدف ‏الأساسي من اللقاء هو عرض الإمكانات المتاحة لدى ‏مجلس المدينة في مواجهة حجم المتطلبات الكبيرة ‏الملقاة على عاتقه، ولا سيما في قطاع النظافة الذي ‏يعاني نقصاً في الكوادر وضعفاً في الإمكانات، إلى ‏جانب التحديات المتعلقة بتأمين مياه الشرب.‏

وأشار العمارين إلى أن اللقاء اتسم بالطابع الحواري ‏وشهد مشاركة فاعلة من أبناء المجتمع المحلي، مبيناً ‏أن معظم المداخلات أكدت ضرورة تفعيل دور ‏المجتمع المحلي ولجان الأحياء، بما يسهم في جعل ‏المواطن شريكاً أساسياً في دعم المؤسسات المحلية ‏والمساهمة في عملية البناء وتحسين واقع المدينة.‏

من جانبه بيّن رئيس المركز الثقافي العربي في ‏مدينة نوى عمار حرب في تصريح مماثل، أن اللقاء ‏تناول ثلاثة محاور رئيسية هي النظافة، ومياه ‏الشرب، والكهرباء، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون مع ‏المجتمع المحلي في مواجهة التحديات الخدمية.‏

بدوره أوضح الدكتور ناجي العودة الله أحد أبناء ‏مدينة نوى، أن اللقاء ناقش أبرز الصعوبات التي ‏يواجهها مجلس المدينة والسبل المقترحة لمعالجتها، ‏لافتاً إلى أن النقاشات تركزت حول واقع النفايات ‏وآليات ترحيلها، وضعف إمكانات المجلس، ‏ومخالفات البناء، والتعديات على الأملاك العامة، ‏إضافة إلى التحديات المتعلقة بتأمين مياه الشرب.‏

وتواجه المجالس المحلية في عدد من مناطق محافظة ‏درعا تحديات متزايدة في تقديم الخدمات الأساسية ‏نتيجة محدودية الموارد والإمكانات، الأمر الذي ‏يجعل تعزيز الشراكة مع المجتمع المحلي والفعاليات ‏الأهلية أحد أهم السبل لدعم جهود المؤسسات ‏الخدمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة ‏للمواطنين.‏