وزير الأوقاف يعلن انطلاق الدورة الثانية للمسابقة القرآنية الكبرى

دمشق-سانا

أعلن وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري، انطلاق المسابقة القرآنية الكبرى في دورتها الثانية لعام 1448هـ – 2026م، والتي تحمل شعار “قرآننا جيل واعد ومجد عائد”.

وقال الوزير في كلمة له نشرتها الوزارة عبر قناتها على تلغرام، اليوم الأحد: “تأكيداً لرسالة وزارة الأوقاف السامية في خدمة كتاب الله عز وجل، يسعدني أن أعلن انطلاق المسابقة القرآنية الكبرى في دورتها الثانية”.

وأوضح شكري أن إدارة شؤون القرآن الكريم عنيت بتنظيم فروع المسابقة وفق مستويات وفئات عمرية محددة، تتدرج في الحفظ المتقن وترتقي في علوم القراءات.

وأشار الوزير إلى أن هذه المسابقة تعد تتويجاً لجهود مراكز وحلقات الوزارة القرآنية التربوية، وتكريماً لكل أسرة سهرت على ربط أبنائها بكتاب الله، داعياً العلماء والمدرسين أن يوجهوا طلابهم نحو هذا الميدان.

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت في الثاني من الشهر الحالي عن إطلاق الدورة الثانية للمسابقة، التي تشمل أربعة مسارات قرآنية متخصصة، تراعي مختلف الفئات العمرية والمستويات، وتشمل المحافظات السورية كافة، وذلك لتشجيع الأجيال على الارتباط بالقرآن الكريم وتعظيم قيمه ومعانيه.