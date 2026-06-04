ورشة عمل حول السلامة الرقمية وحماية البيانات وأمن المعلومات في درعا

درعا-سانا



نظّمت مديرية الإعلام الرقمي في محافظة درعا، بالتعاون مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، ورشة عمل بعنوان “السلامة الرقمية”، بهدف تعزيز الوعي بأمن المعلومات وحماية البيانات في بيئة العمل المؤسسي.



وتناولت الورشة، التي شارك فيها ممثلون عن عدد من الجمعيات والمؤسسات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني، محاور أساسية شملت إدارة كلمات المرور، والنسخ الاحتياطي الآمن للبيانات، والتشفير، وآليات الوصول الآمن إلى المواقع الإلكترونية، إضافة إلى التوعية بمخاطر الهندسة الاجتماعية وأساليب الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف الأفراد والمؤسسات.



وقال مدير دائرة الإعلام الرقمي بدرعا معتز الحشيش: إن السلامة الرقمية مفهوم واسع، إلا أن الورشة ركزت على موضوعات تحتاج الجمعيات والمنظمات إلى إيلائها اهتماماً خاصاً لحماية بياناتها ومعلوماتها، مشيراً إلى التفاعل الإيجابي من المشاركين واستجابة الجمعيات الحاضرة، ومؤكداً أن نشر ثقافة السلامة الرقمية أصبح ضرورة في مختلف القطاعات.



وأوضح ممثل مؤسسة العمري الخيرية ياسين قداح، أن مشاركة المؤسسة جاءت نظراً لأهمية الموضوعات المطروحة، مبيناً أن ثلاثة من أعضاء مجلس الأمناء حضروا الورشة لاكتساب معارف جديدة في أمن المعلومات، وأن المؤسسة تعمل على نقل هذه المعرفة إلى المجتمع المحلي وتعزيز الوعي الرقمي.



وأكدت أروى السلام، إحدى المشاركات، أن الورشة قدمت معلومات عملية ومهمة حول إجراءات حماية البيانات، لافتة إلى أن أهمية السلامة الرقمية تتجاوز الاستخدام الشخصي لتشمل المؤسسات التي تتعامل مع بيانات المستفيدين، ما يتطلب تطبيق معايير تضمن سرية المعلومات وحمايتها من المخاطر الرقمية.



يُذكر أن التحديات المرتبطة بالأمن الرقمي تتزايد مع التوسع في استخدام التقنيات الحديثة في إدارة الأعمال والخدمات الإنسانية، ما يجعل حماية البيانات أولوية للمؤسسات والجمعيات في مواجهة الهجمات الإلكترونية ومحاولات الاحتيال واختراق الحسابات، الأمر الذي يستدعي تعزيز الوعي بالممارسات الآمنة وتطوير قدرات العاملين في مجال الحماية الرقمية.