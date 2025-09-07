ورشة تدريبية لأعضاء اللجنة الفرعية لانتخابات مجلس الشعب في حمص

حمص-سانا

أقيمت اليوم ورشة عمل تدريبية مخصصة لأعضاء اللجنة الفرعية لانتخابات مجلس الشعب في حمص، وذلك في مقر مديرية الشؤون السياسية بالمحافظة، حيث ركزت على الأبعاد القانونية والدستورية المتعلّقة بالعملية الانتخابية، إضافة إلى استعراض آليات اختيار الهيئة الناخبة، وإدارة العملية الانتخابية، مع تسليط الضوء على التحديات التي قد تطرأ أثناء الانتخابات.

وفي تصريح لمراسل سانا ذكر رئيس الرابطة السورية للشبكات حسان مغربية أن هذه الورشة “تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التدريبية الرامية إلى تأهيل الكوادر المكلفة بالإشراف على سير العملية الانتخابية”.

وأوضح مغربية “أن هذه الورشة تمثّل خطوة أولى ضمن خطة تدريبية أكثر شمولاً تستهدف مستقبلاً الهيئة الناخبة نفسها، بغية تعزيز الوعي المدني لدى الناخبين وتمكينهم من اتخاذ قراراتهم الانتخابية بناءً على أسس قانونية وديمقراطية سليمة”.

المدرب خير الدين حابو، أحد الخبراء العاملين في الرابطة السورية للشبكات، لفت الى أن الورشة تناولت بشكل معمّق الإطار القانوني والدستوري المنظّم للانتخابات في سوريا، مع تقديم شرح وافٍ لدور اللجان الفرعية وأهمية دورها الرقابي.

وفي هذا الإطار، أشار مدير العلاقات العامة في مديرية الشؤون السياسية بمحافظة حمص، أحمد الخالد، إلى الجهود التي تُبذل لتوضيح المرسوم التشريعي رقم 143، والتواصل مع النخب المحلية في المحافظة، فضلاً عن تقديم الشروحات المتعلقة باللوائح التنفيذية للقانون الانتخابي، بهدف تعزيز الوعي الانتخابي وتحفيز المشاركة الفعالة.

تأتي الورشة التدريبية في سياق التحضيرات الجارية لانتخابات مجلس الشعب، وضمن خطة وطنية تشمل جميع المحافظات، تمهيداً لانطلاق عمل اللجان الفرعية في اختيار وتشكيل الهيئات الناخبة، التي تشكل الركيزة الأساسية في بناء مجلس شعب يعكس تطلعات المواطنين في المرحلة المقبلة.