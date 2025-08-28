درعا تستعد لإطلاق حملة (أبشري حوران) من مدرج بصرى الشام

درعا-سانا

تستعد الفعاليات الرسمية والشعبية في محافظة درعا لإطلاق حملة “أبشري حوران”، السبت المقبل، من مدرج بصرى الشام الأثري في تظاهرة وطنية تعبّر عن قيم التعاون والتكافل المجتمعي.

وأشار رئيس مجلس مدينة بصرى الشام، عبدالله المقداد، إلى أن هذه التظاهرة تُذكّر ببدايات الثورة الوطنية التي انطلقت من حوران، حين لبّى أبناؤها النداء وقدّموا التضحيات وحققوا النصر، لافتاً إلى أن النداء اليوم يتجدد عبر المشاركة الفاعلة في مسيرة البناء والتنمية.

وأكد مدير الدفاع المدني في الجنوب، شادي الحسن، أن التحضيرات الميدانية جارية لتأمين سلامة الفعالية عبر تثبيت نقاط إخلاء وفرق إسعاف وإطفاء تحسباً لأي طارئ.

من جانبه، أشار محمد الكريم من فريق “عيون درعا” إلى مساهمتهم في تنظيف المرافق العامة وتجهيز المدرج، بما يعكس الصورة الحضارية لحوران، بينما بيّن أحمد كنان من فريق “رؤية” أن الفريق يشارك بفعالية في مختلف مراحل التحضير لضمان نجاح الحدث.

وشددت الفعاليات المجتمعية واللجان المنظمة على أن الحملة تتجاوز كونها مبادرة دعم مادي، لتكون مشروعاً وطنياً يعزز الثقة ويكرّس مفاهيم التنمية المستدامة، وبناء مستقبل مشرق للمحافظة.

يُذكر أن محافظة درعا أنهت جميع التحضيرات الخدمية والأمنية اللازمة، تمهيداً لاستقبال الوفود المشاركة في الفعالية.