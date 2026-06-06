القبض على المجرم شعيب محمود إبراهيم.. الداخلية: ضالع بممارسات وحشية بحق الشهداء

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على المدعو شعيب محمود إبراهيم، أحد قادة المجموعات لدى النظام البائد، والمطلوب على خلفية ارتكابه جرائم حرب ضد السوريين وضلوعه بممارسات وحشية بحق الشهداء.

وأوضحت الوزارة، على قناتها في تلغرام اليوم السبت، أن المدعو شعيب محمود إبراهيم شارك في العمليات العسكرية ضد المناطق الثائرة، وخاصة معارك ريفي حمص وحماة عام 2017، إضافة إلى ضلوعه في التمثيل بجثث الشهداء.

وذكرت أن المقبوض عليه أقرّ خلال التحقيقات الأولية بحيازته كمية من الأسلحة وإخفائها لدى شخص آخر في منطقة مصياف، مشيرة إلى أن الأجهزة المختصة تواصل استكمال إجراءاتها لضبط السلاح ومصادرته وتوقيف المتورط الآخر.

وبينت الوزارة أن العملية جاءت بعد رصد ومتابعة معلومات استخبارية دقيقة أكدت وجود أنشطة مشبوهة وأسلحة مخبأة في أحد المواقع بمنطقة مصياف بريف حماة؛ حيث أسفر كمين محكم نفذته الوحدات الميدانية عن توقيف المستهدف بنجاح، وإحالته إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لعرضه على القضاء المختص لينال جزاءه العادل.

وفي وقت سابق اليوم، تمكنت قوى الأمن الداخلي من إلقاء القبض على المدعو محمد بسام حساني، لثبوت تورطه في جرائم حرب، ضمن فوج الطرماح التابع للمخابرات الجوية، خلال فترة حكم النظام البائد.

يشار إلى أن هذه العمليات تأتي ضمن جهود وزارة الداخلية والجهات المعنية في ملاحقة ومحاسبة ‏المتورطين بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري، انطلاقاً من تطبيق مبدأ عدم ‏الإفلات من العقاب، وتحقيق العدالة الانتقالية، وضمان حقوق الضحايا وأسرهم.