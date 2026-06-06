“فاغوس وسيغوك” يختتمان مؤتمر دمشق.. الوزير الحلبي: منصة مهمة لتبادل الخبرات الطبية الحديثة

دمشق-سانا

اختتم المؤتمر العلمي الأول لاتحاد الجمعيات العربية لأمراض النساء والتوليد (فاغوس – ‏FAGOS‏)، والتجمع السوري ‏الأوروبي لأورام النساء (سيغوك – ‏SEGOC‏)، أعماله اليوم السبت، بعقد جلسته التاسعة تحت عنوان “أمراض النساء الحميدة.. تحديث”، وذلك في فندق الداما روز بدمشق.

وشهد اليوم الثالث والأخير من المؤتمر، تقديم ست محاضرات علمية متخصصة بمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين، من المملكة المتحدة وفرنسا ومصر والأردن، تناولت أحدث المستجدات العلمية والتقنيات الحديثة في الجراحة النسائية محدودة التدخل.

كما تضمنت التطورات الجراحية في جراحة المسالك البولية النسائية، ومشكلات أرضية الحوض، والوقاية من الأورام الليفية الرحمية، وأسس بيئة العمل الجراحية في جراحة المنظار، والمعالجة الحديثة للكيس البطاني الرحمي، إضافة إلى تجارب التدريب المتقدم في الجراحة الروبوتية.

الوزير الحلبي: مستمرون بدعم المؤتمرات العلمية الطبية

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي راعي المؤتمر في تصريح له عبر صفحته على الفيسبوك، أن الوزارة تعتز بالمستوى العلمي المتميز من المشاركة والتنظيم التي شهدها المؤتمر، مؤكداً استمرار دعمها للمؤتمرات والملتقيات العلمية النوعية التي تسهم في تطوير البحث العلمي والتعليم الطبي المستمر، وتعزيز التعاون الأكاديمي مع المؤسسات العلمية العربية والدولية.

ولفت الوزير الحلبي إلى أن المؤتمر شكل حدثاً علمياً مميزاً، ومنصة مهمة للحوار العلمي، وتبادل الخبرات والمعارف الطبية الحديثة، معرباً عن تقديره لاتحاد الجمعيات العربية لأمراض النساء والتوليد (فاغوس – FAGOS) والتجمع السوري ‏الأوروبي لأورام النساء (سيغوك – ‏SEGOC)، واللجنة العلمية المنظمة، وجميع المشاركين والمتحدثين والخبراء، الذين أسهموا في إنجاح المؤتمر، وإخراجه بصورة تليق بمكانة سوريا العلمية والأكاديمية.

ونوه الوزير الحلبي بمشاركة أكثر من 35 متحدثاً وخبيراً من سوريا وعدد من الدول العربية والأوروبية، وتناول مجموعة واسعة من القضايا العلمية المتقدمة في اختصاص أمراض النساء والتوليد، شملت أورام النساء، والطب الجنيني، والإخصاب المساعد، والحمل عالي الخطورة، والجراحة النسائية الحديثة، وأحدث التطبيقات والتقانات الطبية في هذا المجال.

وكانت فعاليات المؤتمر العلمي الأول للاتحاد الجمعيات العربية لأمراض النساء والتوليد (فاغوس – ‏FAGOS‏) والتجمع السوري ‏الأوروبي لأورام النساء (سيغوك – ‏SEGOC‏)، انطلقت منذ يوم الخميس الماضي، برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتعاون مع نقابة أطباء سوريا، والجمعية السورية للمولدين والنسائيين، والجمعيّة السوريّة لأطباء طفل الأنبوب، في فندق الداما روز بدمشق.