وزارة الإعلام تطلق ورشة عمل بدمشق لمناقشة مدونة السلوك الإعلامي المهني

دمشق-سانا

انطلقت في دمشق اليوم ورشات مدونة السلوك المهني الإعلامي التي تنظمها مديرية الشؤون الصحفية في وزارة الإعلام، تحت شعار /إعلامٌ مهنيٌ .. كلمة مسؤولة/، على أن تتابع عملها خلال الأيام القادمة في بقية المحافظات السورية.

وشهدت الورشة التي أقيمت في مقر الأكاديمية السورية للتدريب والاستشارات، مشاركة /25/ صحفياً من وسائل الإعلام الرسمية وممثلي وسائل إعلام عربية وأجنبية، إضافةً لمستقلين وأكاديميين مختصين.

وقال عضو اللجنة المعنية بإعداد وصياغة المدونة الدكتور زيدون الزعبي خلال الورشة: إن المدونة وضعها فريقٌ مختص شكلته الوزارة، حيث تحمل وثيقتها الأساسية بشكلها الراهن صفة الالتزام الطوعي غير الملزم لأي إجراء قانوني، ولكنها بنفس الوقت تفتح الباب أمام استقبال كل المقترحات، كما أنها وثيقة ملزمة للعاملين بمؤسسات الدولة، و هي غير ملزمة للقطاع الخاص والمستقلين.

المدونة ارتكزت وفقاً لما أكده الزعبي على مبادئ حرية الإعلام حسب ماورد في المادة /13/ الفقرة الأولى من الإعلان الدستوري للجمهورية العربية السورية 2025، وحسب المادة /19/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادتين/19-20/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وذلك نظراً لأهمية دور الإعلام والصحافة في نقل الحقيقة للرأي العام.

وقسم المشاركون إلى خمس مجموعات عمل، لتناقش كل مجموعة على حدة مواد مسودة المدونة، بمافيها التعريفات والمصطلحات ومادتين من المواد التي تشمل القواعد المهنية والواجبات، والمعايير ومهام اللجنة.

الفصل بين الإعلاميين والمؤثرين

ثم فُتح المجال للمناقشة، حيث طالب المشاركون بتخصيص جلسة خاصة بالمؤثرين وصنّاع المحتوى، وبإيجاد منظمة أو جمعية لهم، وفصلهم عن الإعلاميين، وأن تصل المدونة لجميع السوريين، والابتعاد عن المصطلحات الفضفاضة، ووضع مادة خاصة باحترام الحقيقة وعدم خلط المعلومة بالرأي، وإضافة مادة أخرى عن الأخلاقيات التفضيلية، وللسلوكيات داخل المؤسسة الإعلامية، و إدراج ماتضمنته المدونة بالمناهج التعليمية، كما طرح المشاركون تساؤلات عدة حول تعريف المؤثر الإعلامي والمصلحة العامة وخطاب الكراهية.

واعتبر الزعبي في تصريح لسانا، أن أهمية الورشة تكمن في الحد من خطاب الكراهية، وذلك نظراً لاعتماد الوثيقة على الحوارات البنّاءة المتواصلة في كل الجغرافيا السورية، إضافةً لمناقشة قانون الإعلام المزمع والقوانين والإجراءات الأخرى التي ستتخذها بقية المؤسسات الرسمية.

يشار إلى أن اللجنة المعنية بإعداد وصياغة مدونة السلوك المهني الإعلامي، تتألف من/10/ أعضاء وهم عضوان من الوزارة، وصحفيون مستقلون وخبراء ورئيس اتحاد الصحفيين، وبعد جلسات لمدة شهر وضعت مدونة بعنوان /ناقص صفر/، على أن يكون/الصفر/ أي البداية انطلاقاً من هذه الورشات.