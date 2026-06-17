مدير منطقة المزرعة بالسويداء يبحث مع هيئة مار أفرام السرياني تعزيز العودة الآمنة للأهالي

السويداء-سانا

بحث مدير منطقة المزرعة، بمحافظة السويداء جبران حمزة، مع وفد من هيئة مار أفرام السرياني البطريركية للتنمية، سبل تعزيز العمل الإنساني وتذليل العقبات التي تعترض عودة الأهالي إلى مناطقهم، خلال لقاء عُقد اليوم في مكتب المديرية.

وأوضحت محافظة السويداء عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء أن الاجتماع تناول آليات تقديم الدعم الإنساني، والتنسيق المشترك بين الهيئة والمديرية، بهدف تذليل الصعوبات اللوجستية والإدارية التي تواجه العائلات العائدة، وتهيئة الظروف المناسبة لاستقرارهم.

وجرى خلال اللقاء استعراض أبرز التحديات التي تفرضها المرحلة الحالية، وتبادل المقترحات حول سبل معالجتها، في إطار حرص الطرفين على تكامل الجهود لخدمة المجتمع المحلي.

وكان محافظ السويداء بحث في آذار الماضي مع ممثلي هيئة مار أفرام السرياني البطريركية للتنمية سبل التعاون المشترك لتنفيذ مشاريع تنموية وإنسانية في المحافظة تدعم عودة النازحين.

يذكر أن هيئة مار أفرام السرياني البطريركية للتنمية، منظمة سورية غير حكومية وغير ربحية، تعمل تحت رعاية بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس وتُركز على تقديم المساعدة الإنسانية من خلال برامج في الإغاثة والتنمية وبناء السلام في مجالات مختلفة مثل الصحة، والتعليم، وإصحاح البيئة، واستعادة سبل العيش وتعمل في مختلف المحافظات السورية.