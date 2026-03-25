مقبرة عتمان في درعا تتعرض لأعمال تخريب وانتهاك لحرمة القبور

درعا-سانا

تعرّضت مقبرة عتمان في محافظة درعا، والتي تضم رفات عدد من شهداء قوى الأمن الداخلي من أبناء المنطقة اليوم الأربعاء، لأعمال تخريب وانتهاك لحرمة القبور.

وذكر مصدر أمني لـ سانا، أنه سُجّلت جراء أعمال التخريب أضرار واضحة في عدد من القبور، إضافة إلى كتابة عبارات مسيئة، ما يشكل انتهاكاً لحرمة الموتى.

وأضاف المصدر الأمني: إن الجهات المختصة باشرت متابعة الحادثة من خلال مراجعة كاميرات المراقبة، والبحث والتحري عن الفاعلين، وإبلاغ فرع المباحث الجنائية قسم الأدلة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط المسؤولين وتقديمهم للعدالة.