افتتاح مخبز حماة الثاني بعد إعادة تأهيله وتركيب ثلاثة خطوط إنتاج حديثة

محافظ السويداء يبحث مع الهلال الأحمر الاحتياجات الإنسانية التي تتطلبها عودة ‏الأهالي إلى قراهم
قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية بئر عجم بريف القنيطرة
في المرحلة الثانية من محاكمة عاطف نجيب… فريق الادعاء يتمسك بتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا
هيئة المفقودين تستجيب لبلاغ عن موقع يُشتبه بأنه مقبرة جماعية في حي التضامن بدمشق
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