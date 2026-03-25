الأرصاد الجوية لـ سانا: التيارات المدارية تعزز المنخفض الجوي الثالث في سوريا

دمشق-سانا

أكد رئيس مركز التنبؤ المركزي في المديرية العامة للأرصاد الجوية شادي جاويش، أن امتداد التيارات المدارية الدافئة والرطبة القادمة من منطقة الخليج العربي والعراق باتجاه بلاد الشام ساهم في زيادة فعالية المنخفض الجوي الثالث الذي تشهده سوريا حالياً.

وأوضح جاويش في تصريح لمراسلة سانا، أن هذه التيارات تتميز بارتفاع نسبة الرطوبة واحتوائها على كميات كبيرة من بخار الماء، ما يسهم في زيادة حجم وكثافة السحب في الأجواء، وبالتالي تعزيز تأثير المنخفض الجوي.

وأشار جاويش إلى أن المناطق الأكثر تأثراً هي المنطقة الشرقية، بالتزامن مع انخفاض كبير في قيم الضغط الجوي السطحي، حيث يتمركز المنخفض فوق العراق بقيم تقارب 990 هيكتو باسكال.

الهطولات المطرية غزيرة

وأضاف جاويش: إن الهطولات المطرية ستكون غزيرة ومترافقة بالعواصف الرعدية وتساقط حبات البرد، مع هطولات ثلجية على المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها على 1400 متر، فيما تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية.

وتوقع جاويش طقساً متقلباً خلال الأيام الثلاثة القادمة، حيث يكون يومي الأربعاء والخميس غائماً وماطراً مع هطولات غزيرة وعواصف رعدية وتساقط البرد، إضافة إلى ثلوج على المرتفعات وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، فيما يستمر الطقس بارداً ليلاً مع تشكل الضباب في بعض المناطق.

وبيّن جاويش أن تحسناً نسبياً على الجو يطرأ يوم الجمعة مع بقاء فرصة لهطولات متفرقة، وارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع نشاط في الرياح وخاصة في المناطق الشرقية.

تحذيرات جوية

وحذر جاويش من غزارة الهطولات المطرية خلال هذه الليلة ويوم غد في المنطقة الشرقية والجزيرة، ولا سيما في ريف دير الزور الشمالي، حيث يُتوقع تشكل السيول وتساقط البرد، والبرق والرعد المرافقين للغيوم الركامية الضخمة، والتي تؤدي أيضاً إلى هبات رياح نشطة.

ودعا جاويش إلى ضرورة اتباع الإرشادات اللازمة لضمان السلامة العامة، منها عدم الاقتراب من مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وخاصة في المنطقة الشرقية والجزيرة، والابتعاد عن الجدران والمباني المتصدعة.

وتتأثر سوريا حالياً بمنخفض جوي ثالث، بدأ من ظهر أمس الثلاثاء، ويستمر حتى مساء يوم الجمعة المقبل، حيث حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من حصول هطولات مطرية غزيرة مترافقة بعواصف رعدية قد تؤدي إلى تشكل السيول والفيضانات في المناطق المنخفضة والأودية والمنحدرات، وتشكل الضباب في أغلب المناطق الداخلية خلال ساعات الصباح الباكر، ونشاط على سرعة الرياح يومي الخميس والجمعة، إضافة إلى الرياح الهابطة المرافقة للعواصف الرعدية.