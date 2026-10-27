غرفة صناعة دمشق تناقش حلولاً لتطوير القطاع الكيميائي وتعزيز صادراته

دمشق-سانا
ناقشت غرفة صناعة دمشق وريفها اليوم الثلاثاء، سبل تطوير القطاع الكيميائي ومعالجة التحديات التي تواجه الصناعيين، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية وإعادة حضور الصناعة السورية في الأسواق الخارجية.
وأوضحت الغرفة عبر قناتها على التلغرام، أن الاجتماع الذي عقد في مبنى الغرفة، برئاسة رئيس الغرفة محمد أيمن المولوي ورئيسة القطاع الكيميائي وفاء أبو لبدة، تناول مشروع إيصال الغاز الطبيعي إلى المعامل، مؤكدين أهمية تنفيذه في خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز قدرة المنتجات السورية على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
تحديث المخابر بما يواكب التطور التقني
كما بحث الصناعيون واقع المواصفات القياسية وآليات تحليل العينات، مطالبين بضرورة تحديث المخابر في مركز الاختبارات، بما يواكب التطور التقني في المنتجات، ووضع مواصفات رسمية للمنتجات التي تفتقر إليها، ولا سيما بعض أنواع الدهانات، بما يسهم في معالجة الإشكالات المرتبطة بتنظيم عمل المصانع.
وفيما يتعلق بالرسوم الجمركية، جدد الصناعيون مطالباتهم بتخفيض الرسوم المفروضة على المواد الأولية المستخدمة في صناعات الدهانات والورق الصحي والأدوية البيطرية، مقابل رفع الرسوم على المنتجات الجاهزة المستوردة وخاصة مادة الزجاج الجاهزة، بما يسهم في حماية الإنتاج المحلي من الإغراق وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية.
وتعمل غرفة صناعة دمشق وريفها على دعم الصناعيين ومعالجة الصعوبات التي تواجه مختلف القطاعات الصناعية، بما يسهم في تطوير الإنتاج المحلي وتعزيز قدرته التنافسية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات السورية، بالتوازي مع تحسين بيئة العمل الصناعي وتطوير المواصفات القياسية والإجراءات الناظمة للعملية الإنتاجية.