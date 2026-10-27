غرفة صناعة دمشق تناقش حلولاً لتطوير القطاع الكيميائي وتعزيز صادراته

دمشق-سانا‏

ناقشت غرفة صناعة دمشق وريفها اليوم الثلاثاء، سبل تطوير القطاع الكيميائي ‏ومعالجة التحديات التي تواجه الصناعيين، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات ‏الوطنية وإعادة حضور الصناعة السورية في الأسواق الخارجية.‏

وأوضحت الغرفة عبر قناتها على التلغرام، أن الاجتماع الذي عقد في مبنى الغرفة، ‏برئاسة رئيس الغرفة محمد أيمن المولوي ورئيسة القطاع الكيميائي وفاء أبو لبدة، ‏تناول مشروع إيصال الغاز الطبيعي إلى المعامل، مؤكدين أهمية تنفيذه في خفض ‏تكاليف الإنتاج وتعزيز قدرة المنتجات السورية على المنافسة في الأسواق المحلية ‏والخارجية.‏

تحديث المخابر بما يواكب التطور التقني

كما بحث الصناعيون واقع المواصفات القياسية وآليات تحليل العينات، مطالبين ‏بضرورة تحديث المخابر في مركز الاختبارات، بما يواكب التطور التقني في ‏المنتجات، ووضع مواصفات رسمية للمنتجات التي تفتقر إليها، ولا سيما بعض أنواع ‏الدهانات، بما يسهم في معالجة الإشكالات المرتبطة بتنظيم عمل المصانع.‏

وفيما يتعلق بالرسوم الجمركية، جدد الصناعيون مطالباتهم بتخفيض الرسوم المفروضة ‏على المواد الأولية المستخدمة في صناعات الدهانات والورق الصحي والأدوية ‏البيطرية، مقابل رفع الرسوم على المنتجات الجاهزة المستوردة وخاصة مادة الزجاج ‏الجاهزة، بما يسهم في حماية الإنتاج المحلي من الإغراق وتعزيز القدرة التنافسية ‏للصناعات الوطنية.‏

وتعمل غرفة صناعة دمشق وريفها على دعم الصناعيين ومعالجة الصعوبات التي ‏تواجه مختلف القطاعات الصناعية، بما يسهم في تطوير الإنتاج المحلي وتعزيز قدرته ‏التنافسية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات السورية، بالتوازي مع تحسين بيئة العمل ‏الصناعي وتطوير المواصفات القياسية والإجراءات الناظمة للعملية الإنتاجية.‏