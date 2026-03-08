وفد من وزارة التربية يطلع على واقع العملية التعليمية في الرقة

الرقة-سانا

اطلع وفد من وزارة التربية والتعليم اليوم الأحد، على واقع العملية التعليمية في محافظة الرقة، والاستعدادات الجارية لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة لدورة عام 2026.

وتفقد الوفد الذي ترأسه مدير الامتحانات بالوزارة محمود حبوب، مراكز إنتاج وتدقيق بيانات الطلاب، إضافة إلى آلية إدخال البيانات ومطابقتها والتأكد من دقتها، ومتابعة إجراءات استلام الشهادات والوثائق المطلوبة من الطلاب، واستكمال عمليات التسجيل الرسمية الخاصة بالامتحانات.

كما اطلع الوفد على جاهزية آلات الطباعة والتحضيرات المتعلقة بطباعة الأسئلة الامتحانية، بما يضمن سير الامتحانات بالشكل الأمثل وتوفير البيئة المناسبة للطلاب.

وناقش وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو، مع وفد من معلمي محافظة الرقة، في وقت سابق اليوم الأحد، في مبنى الوزارة بدمشق، واقع العملية التعليمية، والقضايا المتعلقة بالأوضاع الوظيفية للمعلمين.

كما بحثت لجنة من الوزارة مع مديري المنشآت التعليمية الخاصة في محافظة الرقة، واقع التعليم الخاص في المحافظة، وتعزيز التنسيق بين الجهات التربوية المختلفة.

