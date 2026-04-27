يوم علمي حول دور الطاقة الذرية في تعزيز القطاع الصحي الوطني

طرطوس-سانا

أقامت هيئة الطاقة الذرية السورية، بالتعاون مع جامعة الأندلس الخاصة للعلوم الطبية، فعاليات “اليوم العلمي”، التي ناقشت مستقبل التطبيقات السلمية للطاقة الذرية في المجال الصحي، وذلك في مبنى الجامعة بالقدموس بريف طرطوس.

وتخللت الفعالية، التي أقيمت اليوم الإثنين، نقاشات مع الطلاب والمهتمين، أجاب خلالها خبراء الهيئة على التساؤلات المتعلقة حول الطاقة الذرية السلمية في سوريا، ودورها في تعزيز القطاع الصحي الوطني.

وشارك بالفعاليات نخبة من باحثي وخبراء الهيئة، وشهدت سلسلة من المحاضرات التخصصية المكثفة، التي ركزت على تسخير التقنيات النووية في المجالات الطبية والصيدلانية.

واستعرض الباحثون أحدث الإنجازات في إنتاج وتوصيف النظائر المشعة الطبية باستخدام السيكلترون، وتطوير المولدات والطواقم الصيدلانية المشعة، وضمان جودتها وفق المعايير الدولية، والدور المحوري للمسرعات والتقنيات الإشعاعية في تشخيص وتدبير الأورام (PET CT)، وتعزيز مفاهيم السلامة الكيميائية في المنشآت البحثية والطبية.

وأكد المشاركون أهمية هذا التعاون الذي يجسد التكامل بين المؤسسات البحثية والجامعات الأكاديمية، بهدف نقل المعرفة التقنية وتطوير الكوادر الوطنية الشابة في مجالات الطب النووي والفيزياء الطبية والسلامة الكيميائية.

وكانت الفرق الفنية في هيئة الطاقة الذرية السورية، نفذت في وقت سابق اليوم، بالتنسيق مع الشركة السورية للبترول، سلسلة من الجولات الميدانية وعمليات المسح الإشعاعي المتخصصة في محافظة دير الزور.