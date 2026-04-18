قوة للاحتلال الإسرائيلي تتمركز داخل غرف مسبقة الصنع في تل الأحمر الشرقي

القنيطرة-سانا

أقدمت قوة للاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم السبت على التوغل، والتمركز في غرف مسبقة الصنع في قمة تل الأحمر الشرقي بريف القنيطرة الجنوبي.

وأفاد مراسل سانا في القنيطرة بأن قوة إسرائيلية مؤلفة من دبابتين وسيارتين نوع هايلوكس، وآلية نوع همر، توغلت في موقع تل الأحمر الشرقي، وتمركزت داخل غرف مسبقة الصنع استقدمتها أمس.

وكانت قوة إسرائيلية توغلت أمس في تل الأحمر الشرقي بثلاث شاحنات محملة بثلاث غرف مسبقة الصنع، مع رافعة وتركس وآليتي همر.

وفي وقت سابق اليوم توغلت قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من عدة آليات عسكرية في ريف القنيطرة الشمالي، ونصبت حاجزاً مؤقتاً على طريق طرنجة– مزارع الأمل، وقامت بتفتيش المارة قبل أن تنسحب لاحقاً من المكان.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في الجنوب السوري، وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا تُرتّب أي أثر قانوني، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.