استكمال إجراءات دمج اتحاد العمال في الحسكة وتفعيل جميع مقراته

الحسكة-سانا



أنهت اللجنة المكلفة من الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق الـ29 من كانون الثاني مع “قسد” إجراءات دمج اتحاد العمال في محافظة الحسكة وتفعيل جميع مقراته، وذلك ضمن خطوات تنفيذ الاتفاق، واستكمالاً لإجراءات دمج المؤسسات.



وذكرت مديرية إعلام محافظة الحسكة، اليوم الأحد، أنه جرى استكمال الإجراءات بحضور وفد من الاتحاد العام لنقابات العمال، ضم عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام والمشرف على اتحاد عمال الحسكة محمد حماد، ورئيس اتحاد عمال الحسكة جلاء فرحان، ومسؤول دمج النقابات والمنظمات عدنان درويش، وعضو لجنة دمج النقابات والمنظمات عماد الحسين، وعدداً من أعضاء الاتحاد واللجان المختصة.



وكانت الحكومة أعلنت في الـ29 من كانون الثاني الماضي التوصل إلى اتفاق شامل مع “قسد” على وقف إطلاق النار، ويتضمن التفاهم على آلية دمج متسلسلة للقوى العسكرية والإدارية.